Các quan chức tư pháp của 44 đặc khu và tiểu bang Mỹ đang thúc giục CEO Facebook Mark Zuckerberg từ bỏ kế hoạch ra mắt phiên bản Instagram cho trẻ em dưới 13 tuổi.

Được ký bởi tổng chưởng lý của 40 tiểu bang cùng 4 Đặc khu Columbia, Puerto Rico, Guam và Quần đảo Bắc Mariana, thông điệp nhấn mạnh cách mà mạng xã hội Instagram cho trẻ dưới 13 tuổi có thể gây tổn thương đến sức khỏe thể chất, tinh thần và tình cảm của trẻ em.

"Việc sử dụng mạng xã hội có thể gây hại cho sức khỏe và tinh thần của trẻ em, những đối tượng chưa đủ ý thức để vượt qua những thách thức khi có tài khoản mạng xã hội" - một quan chức tư pháp cho hay.

1 dự án lớn của Facebook bị các quan chức tư pháp Mỹ chặn đứng

Những nhà lập pháp cũng chỉ ra rằng sự gia tăng các vấn đề tâm lý như trầm cảm hay suy nghĩ tự tử ở người trẻ tuổi được cho là có liên quan đến việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội. Các đối tượng như trẻ em, thanh thiếu niên chưa sẵn sàng hoặc chưa được chuẩn bị để đối phó với vô số thách thức đi kèm với việc có tài khoản Instagram do sự thiếu hiểu biết về quyền riêng tư cũng như chưa ý thức được nội dung sẽ chia sẻ trên các nền tảng này.

“(Trẻ em dưới 13 tuổi) là quá nhỏ để hiểu được những vấn đề phức tạp mà họ gặp phải trên mạng, bao gồm các nội dung không phù hợp cũng như các mối quan hệ trực tuyến, nơi những người dùng khác có thể che giấu danh tính bằng cách sử dụng tính năng ẩn danh của Internet”.

Các nhận định được đưa ra khi BuzzFeed News hồi tháng 3 tiết lộ Instagram đang có kế hoạch tung ra một phiên bản mới dành cho trẻ em. Tháng trước, tổ chức phi lợi nhuận mang tên Chiến dịch vì một tuổi thơ không thương mại (CCFC) đã thúc giục CEO Mark Zuckerberg hủy kế hoạch ra mắt ứng dụng Instagram dành cho trẻ em dưới 13 tuổi, nhấn mạnh rằng điều đó sẽ gây hại đáng kể cho sự phát triển tâm sinh lý bình thường của trẻ.

Các quan chức tư pháp nhấn mạnh thêm rằng hiện tượng bắt nạt trên mạng ở trẻ em là một vấn đề nghiêm trọng mà một nền tảng Instagram mới có thể khiến xu hướng này trở nên trầm trọng thêm. Trẻ em có thể tiếp xúc nhiều hơn với hành vi bắt nạt trên mạng khi có nhiều thời gian online hơn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh hiện tại.

Ngoài ra, các luật sư cũng chỉ ra rằng Facebook có tiền lệ không tốt trong việc bảo vệ sự an toàn và quyền riêng tư của trẻ em. Ví dụ: ứng dụng Messenger Kids của Facebook - được thiết kế cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi - đã bị phát hiện có một lỗ hổng thiết kế cho phép trẻ em tự thay đổi các hạn chế về tương tác và tham gia trò chuyện nhóm với người lạ mà trước đây chưa được cha mẹ của trẻ chấp thuận. , trích dẫn một báo cáo năm 2019.

Về phần mình, Facebook trong một tuyên bố hôm 10/5 cho biết họ đang phát triển một nền tảng Instagram dành cho trẻ em, nơi cha mẹ có nhiều quyền kiểm soát hơn với những nội dung mà con cái họ đã hoặc sẽ có khả năng truy cập. Facebook cũng nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ người dùng trẻ em, bao gồm cả việc không hiển thị quảng cáp trên nền tảng này.

Facebook cũng cho biết họ là nhà tài trợ sáng lập của Phòng thí nghiệm Sức khỏe Kỹ thuật số tại Bệnh viện Nhi đồng Boston, được thành lập vào tháng 3 để nghiên cứu tác động của công nghệ kỹ thuật số đối với “não bộ, cơ thể và hành vi của trẻ em”.

Các tướng chưởng lý đã ký vào thông điệp phản đối mạng xã hội Instagram cho trẻ em bao gồm: Massachusetts, Nebraska, Vermont, Tennessee, Alaska, California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin, Wyoming, đặc khu Columbia, Puerto Rico, Guam và quần đảo Bắc Mariana.