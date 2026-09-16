1 triệu hộp sữa “tiếp sức” để trao dưỡng chất lành cho 16.700 học sinh nghèo vùng khó

Sáng 16/9 tại Quảng Ngãi, Quỹ Khuyến học Sữa đậu nành Việt Nam và Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chính thức khởi động Chương trình “Sữa đậu nành học đường” năm học 2026–2027.

Quang cảnh buổi khởi động chương trình. Ảnh: CX

Theo đó trong năm học này, chương trình dự kiến trao tặng 1 triệu hộp sữa đậu nành Fami Canxi, với trị giá hơn 4,6 tỷ đồng cho 16.700 học sinh tiểu học/30 trường ở 4 tỉnh Quảng Ngãi, Lai Châu, Đắk Lắk và Đồng Tháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Ninh Bình trong ngày khai trường

Ông Nguyễn Thế Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Quảng Ngãi cho biết hơn một thập kỷ qua, Quỹ Khuyến học sữa đậu nành Việt Nam đã cùng Công ty CP Đường Quảng Ngãi, Vinasoy và các cơ quan, đơn vị đồng hành đưa nguồn dưỡng chất lành đến với học sinh tại những vùng còn nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chia sẻ, chương trình ‘Sữa đậu nành học đường’ cho thấy khi các nguồn lực xã hội được kết nối và triển khai đúng cách, sự hỗ trợ dành cho trẻ em có thể tạo ra những giá trị thiết thực và lâu dài.

Đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện khởi động chương trình. Ảnh: CX

“Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các Hội trực thuộc ở các tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đồng hành, chính quyền địa phương và nhà trường để chương trình được triển khai đúng đối tượng, an toàn và hiệu quả”, ông Trường nói.

Cũng tại lễ khởi động này, đại diện Vinasoy cũng đã trao tặng học bổng cho 10 học sinh nghèo vượt khó học giỏi của tỉnh Quảng Ngãi, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.

Riêng năm học 2025–2026 vừa qua, chương trình đã trao 948.048 hộp sữa Fami Canxi cho 15.724 học sinh/32 trường thuộc 4 tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lai Châu.Ảnh: ĐVCC

Được biết đến thời điểm này, Chương trình “Sữa đậu nành học đường” đã trao tặng hơn 14,3 triệu hộp sữa cho 914.386 học sinh/1.645 trường của 15 tỉnh, với tổng giá trị hỗ trợ 52,9 tỷ đồng.

Riêng năm học 2025–2026 vừa qua, chương trình đã trao 948.048 hộp sữa Fami Canxi cho 15.724 học sinh/32 trường thuộc 4 tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lai Châu.

Song song với tặng sữa bổ sung dinh dưỡng cho trẻ, chương trình còn lồng ghép hướng dẫn các em cách vệ sinh tay; thu gom và xếp gọn vỏ hộp sau khi sử dụng…để góp phần hình thành thói quen sống khỏe và ý thức bảo vệ môi trường.