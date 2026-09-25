10.000 giám đốc sẽ được đào tạo, Đà Nẵng chi hơn 4,6 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày 25/9, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định phê duyệt các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khu vực tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh năm 2027, với tổng kinh phí hơn 4,6 tỷ đồng.

Trong số này, thành phố dành 854,15 triệu đồng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 1,5732 tỷ đồng đào tạo quản trị miễn phí cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và 2,1812 tỷ đồng đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành.

Tổng kinh phí thực hiện là 4,60855 tỷ đồng, gồm 4,399675 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và 208,875 triệu đồng từ nguồn đóng góp, tài trợ.

Hơn 1,5 tỷ đồng đào tạo quản trị miễn phí cho hộ kinh doanh

Theo quyết định, thành phố dành 1,5732 tỷ đồng, toàn bộ từ ngân sách địa phương, để đào tạo quản trị cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Các lớp đào tạo tập trung vào những kiến thức thiết thực như quản trị, kế toán, thuế, nhân sự và kinh doanh bền vững.

Riêng nội dung đào tạo về kế toán, thuế, nhân sự có kinh phí 1,2372 tỷ đồng, được phân bổ cho 15 xã, phường.

Trong đó, xã Duy Xuyên và Đồng Dương mỗi địa phương được bố trí 100 triệu đồng; Phú Thuận, Hiệp Đức và Đại Lộc mỗi địa phương 80 triệu đồng; Thượng Đức 40 triệu đồng.

Tại các phường, Điện Bàn Đông được bố trí 200 triệu đồng; Hòa Khánh 151,2 triệu đồng; Điện Bàn 100 triệu đồng; An Hải 70 triệu đồng; Hòa Cường và Hải Châu mỗi địa phương 60,5 triệu đồng; An Khê 60 triệu đồng; Sơn Trà 40 triệu đồng và An Thắng 15 triệu đồng.

Đà Nẵng chi hơn 4,6 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Ảnh: D.B

Ngoài ra, thành phố bố trí 336 triệu đồng đào tạo quản trị về kinh doanh bền vững cho hộ kinh doanh tại xã Đại Lộc và các phường Sơn Trà, Hòa Cường, Hải Châu, An Thắng, An Hải, An Khê.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành phố dành 854,15 triệu đồng để hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững.

Nguồn kinh phí gồm 645,275 triệu đồng từ ngân sách địa phương và 208,875 triệu đồng từ đóng góp, tài trợ. Sở Tài chính, thông qua Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, được giao thực hiện.

Ngoài đào tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn được hỗ trợ về công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, tư vấn và tham gia các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Bồi dưỡng 10.000 giám đốc, phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong

Đáng chú ý, thành phố dự kiến dành 2,1812 tỷ đồng để triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành theo Quyết định số 525/QĐ-TTg ngày 31/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình gồm 4 nhóm đào tạo, gồm Giám đốc điều hành; Giám đốc chuyên môn như CFO, CCO, CTO; quản trị kinh doanh thực chiến (Mini MBA) và lãnh đạo kế cận (Next Gen CEO).

Mỗi nhóm được dự kiến bố trí 545,3 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí 2,1812 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, do Sở Tài chính thực hiện.

Cùng với đó, Đà Nẵng triển khai Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong.

Các doanh nghiệp thuộc chương trình được hỗ trợ nhiều nội dung như nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ, tư vấn quản trị và mở rộng thị trường.

Doanh nghiệp tiên phong còn được hỗ trợ chi phí sử dụng một số phòng thí nghiệm, phòng thử nghiệm, thiết bị nghiên cứu dùng chung, trung tâm đo lường, kiểm định, giám định của Nhà nước để phát triển sản phẩm, dịch vụ.

Thành phố cũng hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế nhằm quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Theo UBND TP Đà Nẵng, các nội dung hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp tiên phong không tách thành một khoản dự toán riêng trong tổng kinh phí 4,608 tỷ đồng.

Thay vào đó, chương trình được triển khai lồng ghép từ các nguồn kinh phí về khoa học - công nghệ, khuyến công, khuyến nông, xúc tiến thương mại, phát triển nông thôn và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp hiện có.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các xã, phường và đơn vị liên quan tham mưu bố trí kinh phí, căn cứ khả năng cân đối ngân sách và bảo đảm đúng quy định.