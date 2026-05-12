Nhịp sống miền Trung

1.450 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động Khánh Hòa

Công Tâm
12/05/2026 14:45 GMT +7
Khánh Hòa vừa phê duyệt đề án hỗ trợ đào tạo nghề góp phần tăng tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ, với tổng kinh phí từ ngân sách tỉnh lên đến 1.450 tỷ đồng.

Nguồn tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương vừa phê duyệt đề án hỗ trợ đào tạo nghề góp phần tăng tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ, với tổng kinh phí từ ngân sách tỉnh lên đến 1.450 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2030.

Điểm nổi bật của đề án là các chính sách hỗ trợ tài chính trực tiếp cho người học. Học sinh tốt nghiệp THCS học lên trình độ trung cấp được miễn 100% học phí, dự kiến áp dụng cho 19.700 người với kinh phí gần 804 tỉ đồng. Sinh viên cao đẳng thuộc diện chính sách được miễn toàn bộ học phí, trong khi các đối tượng khác được giảm 70%, áp dụng cho 9.230 người với kinh phí hơn 395 tỉ đồng.

Người dân ở xã miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Hòa đang học nghề may. Ảnh: C.T

Riêng nhóm có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được giảm 50% học phí, áp dụng cho 600 người ở cả hai bậc cao đẳng và trung cấp. Ngoài miễn giảm học phí, người lao động tham gia đào tạo sơ cấp và các khóa dưới 3 tháng còn được hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/ngày thực học và tiền đi lại từ 200.000 - 300.000 đồng/khóa học nếu địa điểm đào tạo cách nơi cư trú từ 15 km trở lên.

Đề án ưu tiên nhiều nhóm đối tượng yếu thế và đặc thù. Trong đó, 5.000 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, 16.500 lao động thuộc diện thụ hưởng các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ học phí và chi phí đào tạo nghề.

Tính đến cuối năm 2025, tỉnh Khánh Hòa có hơn 1,56 triệu người tham gia hoạt động kinh tế, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 81% nhưng chỉ 32,8% có bằng cấp chứng chỉ. Gần một nửa lực lượng lao động (48,2%) là công nhân kỹ thuật không bằng cấp, tức tự học hoặc được truyền nghề mà chưa qua đào tạo chính quy.

