168 dự án với dòng vốn "khủng" gần 165.000 tỷ đồng đổ vào Gia Lai… chỉ 6 tháng

Gia Lai hút gần 165.000 tỷ đồng vốn đầu tư chỉ sau 6 tháng

Ngày 16/7, Trung tâm xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Gia Lai cho biết, trong tháng 6/2026, công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, tính đến hết tháng 6/2026, toàn tỉnh đã thu hút được 168 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 164.912 tỷ đồng, đạt 98,82% kế hoạch năm.

Riêng tháng 6, Gia Lai thu hút mới 25 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 16.400 tỷ đồng; trong đó có 22 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp và 3 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

Ngoài ra, tỉnh đã điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 6 dự án, bổ sung hơn 6.192 tỷ đồng vốn đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn kiểm tra dự án chuẩn bị triển khai trên địa bàn. Ảnh: Kim Loan.

Riêng từ ngày 26 đến 30/6/2026, tỉnh thu hút thêm 3 dự án đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn hơn 163 tỷ đồng. Các dự án gồm: Xưởng gia công cơ khí Lê Gia tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, Nhà máy phân bón Phú Mỹ miền Trung tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa và Nhà máy chế biến đá Granite tại Khu công nghiệp Phú Tài. Đồng thời, tỉnh cũng thực hiện điều chỉnh tiến độ đối với 1 dự án đầu tư.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, số lượng dự án thu hút mới của tỉnh tăng 147,06% và tổng vốn đăng ký đầu tư tăng 221,51% so với cùng kỳ năm 2025. Trong tổng số 168 dự án có 166 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 164.596 tỷ đồng và 2 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn gần 316 tỷ đồng, tương đương khoảng 12,1 triệu USD.

Tỉnh đã điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 44 dự án, tăng thêm hơn 10.944 tỷ đồng vốn đầu tư, đồng thời chấm dứt hoạt động một số dự án chậm triển khai.

Các dự án thu hút tập trung chủ yếu ở lĩnh vực công nghiệp với 84 dự án, tổng vốn gần 139.793 tỷ đồng; tiếp đến là nông, lâm nghiệp và thủy sản với 48 dự án; xây dựng - hạ tầng 15 dự án; thương mại, dịch vụ, du lịch 15 dự án cùng một số dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, công nghệ thông tin và dịch vụ cảng, logistics.

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, về phân bố địa bàn, toàn tỉnh thu hút 155 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn hơn 157.410 tỷ đồng và 13 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn trên 7.501 tỷ đồng. Đến nay, đã có 50 xã, phường vượt chỉ tiêu thu hút đầu tư được giao, 53 xã, phường hoàn thành chỉ tiêu, trong khi 32 xã, phường và khu kinh tế, khu công nghiệp vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra.

Song song với công tác thu hút đầu tư, trong tháng 6/2026, Sở Tài chính đã tiếp nhận và xử lý 68 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đầu tư, trong đó có 60 hồ sơ về chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hoạt động đăng ký doanh nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Từ ngày 25/6 đến 1/7/2026, toàn tỉnh có 65 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 705 tỷ đồng; 45 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 14 doanh nghiệp giải thể và 4 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Tăng tốc thi công dự án tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Doãn Sơn.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 1/7/2026, Gia Lai đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 2.077 doanh nghiệp mới, tăng khoảng 38% so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn đăng ký đạt 29.505 tỷ đồng, tăng khoảng 153%.

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình các dự án còn vướng mắc, các dự án đấu thầu, đấu giá và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, góp phần hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu hút đầu tư của tỉnh trong năm 2026.