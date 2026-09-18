19 ngân hàng tung gói ưu đãi hơn 407.000 tỷ đồng: Cuộc chơi cần sự sòng phẳng và minh bạch từ 3 phía

Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: BTC

Dư nợ tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đang tăng nhanh hơn tín dụng chung của nền kinh tế, trong khi 19 ngân hàng đã đăng ký hơn 407.000 tỷ đồng cho các chương trình ưu đãi. Tuy nhiên, khoảng cách giữa “doanh nghiệp cần vốn” và “doanh nghiệp đủ điều kiện vay” vẫn là bài toán cần giải quyết từ cả phía ngân hàng, doanh nghiệp và cơ chế hỗ trợ.

Đây là một trong những vấn đề được đặt ra tại Hội nghị “Tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức ngày 18/9.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, DNNVV chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, có mặt ở hầu hết các ngành, lĩnh vực và giữ vai trò quan trọng trong tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Phó Thống đốc, thời gian qua, NHNN đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, trong đó có DNNVV, tiếp cận vốn. Các giải pháp trải rộng từ hoàn thiện thể chế, ổn định mặt bằng lãi suất, điều hành tăng trưởng tín dụng và hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng đến đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối dữ liệu, ứng dụng công nghệ và AI có trách nhiệm nhằm giảm chi phí, nâng cao chất lượng thẩm định.

Quy mô các chương trình ưu đãi dành cho DNNVV cũng được mở rộng đáng kể.

Từ tháng 8/2026, NHNN triển khai chương trình tín dụng hướng tới các động lực tăng trưởng kinh tế và DNNVV. Sau hơn một tháng, số ngân hàng tham gia tăng từ 4 lên 19, với tổng quy mô các chương trình, sản phẩm tín dụng ưu đãi trên 407.000 tỷ đồng, so với mức đăng ký ban đầu 220.000 tỷ đồng.

Các khoản vay trong chương trình có lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay; một số chương trình có mức ưu đãi thấp hơn từ 1 - 2%/năm.

Chính sách hỗ trợ đã khá đầy đủ, vấn đề nằm ở khả năng thực thi

Chia sẻ tại sự kiện, TS. Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng, hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện tương đối đầy đủ.

Tuy nhiên, vấn đề cần được nhìn nhận là mức độ triển khai các chính sách trên thực tế. Theo ông Tú, cùng với việc rà soát các quy định của luật, cần đánh giá chính sách đã được thực hiện đến đâu, doanh nghiệp thực sự được thụ hưởng như thế nào, cũng như các cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương đã triển khai những hoạt động cụ thể gì để hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, thủ tục và điều kiện kinh doanh.

Ông cho biết trong nhiều năm qua, Chính phủ, các bộ, ngành và Ngân hàng Nhà nước đã liên tục ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên nhiều phương diện, từ nguồn vốn, thị trường, kỹ thuật đến nhân lực.

Riêng trong lĩnh vực ngân hàng, các chính sách tín dụng dành cho DNNVV được triển khai khá đa dạng, từ chương trình tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi doanh nghiệp gặp khó khăn đến các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp.

Cùng với đó, công tác điều hành tỷ giá, ổn định thị trường ngoại tệ và hệ thống thanh toán cũng góp phần bảo đảm dòng vốn lưu chuyển thuận lợi, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh. Các quy định về cho vay liên tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tiễn, qua đó tạo thêm điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.

Dù vậy, TS. Đào Minh Tú lưu ý một chính sách dù được thiết kế đúng nhưng nếu điều kiện tiếp cận quá phức tạp hoặc cách thức triển khai chưa phù hợp thì hiệu quả thực tế vẫn sẽ hạn chế.

Ông dẫn ví dụ chương trình hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước được triển khai trong giai đoạn nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Dù chủ trương hỗ trợ là cần thiết, quá trình thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng thương mại lại phát sinh không ít vướng mắc.

Từ thực tế này, ông cho rằng tính khả thi cần được đặc biệt chú trọng ngay từ khâu xây dựng chính sách. Đối với các chính sách hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách, có thể nghiên cứu những hình thức khác như hỗ trợ thuế, phí, chi phí hoặc tháo gỡ các vấn đề về đất đai, thủ tục.

“Có thể hình dung chính sách hỗ trợ từ ngân sách là ‘lực đẩy’, trong khi tín dụng ngân hàng là ‘lực kéo’. Hai nguồn lực này nếu được thiết kế phù hợp sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp phát triển”, TS. Đào Minh Tú nói.

Cần một trung tâm dữ liệu chung về DNNVV

Bên cạnh tính khả thi của chính sách, một vấn đề khác được TS. Đào Minh Tú đặc biệt nhấn mạnh là xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất về DNNVV.

Theo ông, các ngân hàng thương mại hiện đều chủ động xây dựng hệ thống dữ liệu riêng để đánh giá và xếp loại khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên, dữ liệu giữa các ngân hàng chưa được kết nối thành một hệ thống thống nhất, đồng thời chưa bao quát đầy đủ những thông tin cần thiết.

Do đó, ông đề xuất nghiên cứu xây dựng một trung tâm dữ liệu chung về DNNVV trên phạm vi cả nước, trong đó các thông tin về pháp nhân, địa chỉ, người đại diện, tình trạng hoạt động và những dữ liệu liên quan được chuẩn hóa.

Khi dữ liệu doanh nghiệp được chuẩn hóa và có đầy đủ tính pháp lý, việc đánh giá, xếp hạng tín nhiệm sẽ thuận lợi hơn. Đây cũng là cơ sở để ngân hàng rút ngắn quá trình thẩm định khách hàng và giảm dần sự phụ thuộc vào tài sản bảo đảm.

TS. Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC

Từ góc độ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, TS. Đào Minh Tú đề nghị các tổ chức tín dụng mạnh dạn hơn trong quyết định cho vay, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý để doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV, không bỏ lỡ các cơ hội đầu tư và kinh doanh.

Theo ông, ngân hàng và doanh nghiệp cũng cần chia sẻ với nhau về chi phí vốn, lãi suất và lợi nhuận. Việc hỗ trợ doanh nghiệp không nên chỉ được hiểu theo hướng ngân hàng phải giảm lãi suất theo yêu cầu, mà cần dựa trên sự đồng thuận và nguyên tắc cùng có lợi giữa hai bên.

Ở chiều ngược lại, DNNVV cũng phải chủ động nâng cao năng lực tài chính và quản trị. Theo ông Tú, một trong những hạn chế lớn của nhiều doanh nghiệp hiện nay là năng lực tài chính còn thấp. Nếu vốn tự có quá nhỏ trong khi nhu cầu vay ngân hàng ở quy mô lớn, khả năng triển khai dự án hiệu quả và tạo lợi nhuận sẽ gặp nhiều khó khăn.

Do đó, doanh nghiệp cần chủ động cơ cấu lại nguồn vốn, tăng năng lực tài chính, nâng cao năng lực quản trị, đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp lý, sổ sách và báo cáo tài chính.

Đặc biệt, việc minh bạch dòng tiền và tình hình tài chính sẽ giúp ngân hàng có thêm cơ sở đánh giá doanh nghiệp, qua đó tạo điều kiện để DNNVV tiếp cận tín dụng mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào tài sản bảo đảm.

“Tiếp cận tín dụng cho DNNVV vì vậy không thể chỉ nhìn từ phía ngân hàng. Cơ chế chính sách, ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đều phải cùng tham gia giải quyết. Quan hệ tín dụng phải thực sự nhìn từ 3 phía: Cơ chế chính sách, ngân hàng và doanh nghiệp”, TS. Đào Minh Tú nhấn mạnh.