2 hợp đồng dầu khí quan trọng vừa được ký kết

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã dự Lễ ký Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí (PSC) các Lô 10/11 và 10&11-1 - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Petrovietnam, PVEP và các đối tác trong nỗ lực thúc đẩy các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác, phát triển các nguồn tài nguyên mới, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao hiệu quả khai thác các nguồn lực hiện hữu và tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam; góp phần hiện thực hóa Chiến lược Phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm và lãnh đạo Petrovietnam, PVEP, các đối tác nước ngoài.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự Lễ ký Hợp đồng Mua bán khí (GSPA) mỏ Sư Tử Trắng Giai đoạn 2B, Lô 15-1 - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Theo Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn, việc ký PSC lô 10/11, lô 10&11-1 nằm ở rìa phía tây bể trầm tích Nam Côn Sơn do PVEP nắm 100% quyền lợi và điều hành, kết hợp giải pháp kết nối hạ tầng hiện hữu của mỏ Đại Hùng, thể hiện tư duy chiến lược của Petrovietnam: Không đầu tư dàn trải, không phát triển đơn lẻ, mà tập trung tối ưu tài sản sẵn có, gia tăng trữ lượng, hình thành cụm mỏ quy mô lớn để nâng cao hiệu quả tổng thể toàn chuỗi giá trị.

Nhờ kinh nghiệm triển khai dự án ngoài khơi và khả năng dùng chung cơ sở hạ tầng hiện hữu tại khu vực lân cận do PVEP điều hành, các bên kỳ vọng dự án triển khai hiệu quả, gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác, thúc đẩy sớm đưa các phát hiện dầu khí hiện hữu vào khai thác thương mại.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, việc ký PSC lô 10/11 và lô 10&11-1 khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong tạo điều kiện cho PVEP mở rộng vùng hoạt động dầu khí tại Việt Nam.

Phát triển dự án này kết hợp với các lô hiện hữu của PVEP tại khu vực sẽ tận dụng cơ sở vật chất và nhân sự giàu kinh nghiệm, đảm bảo khai thác hiệu quả, tận thu tài nguyên, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số những năm tới; đồng thời góp phần khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên thềm lục địa Việt Nam ở Biển Đông.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Lô 15-1 nằm tại bể Cửu Long là một trong những lô có lịch sử phát triển thành công nhất của ngành dầu khí Việt Nam với các phát hiện Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng, Sư Tử Nâu và Sư Tử Trắng, do PVEP Cửu Long điều hành. Hợp đồng Mua bán khí mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2B được ký giữa PVN và các đối tác trong PSC Lô 15-1 là bước tiến quan trọng trong thương mại hóa nguồn khí của dự án.

Trong bối cảnh nhu cầu khí khu vực Đông Nam Bộ tăng, nguồn khí từ mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2B sẽ bổ sung nguồn cung ổn định cho các nhà máy điện khí Phú Mỹ, Nhơn Trạch, nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng khí hiện hữu, tăng cường liên kết và tạo thêm động lực cho chuỗi giá trị dầu khí-điện.

Các bên cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai các công việc an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và các giải pháp quản trị tiên tiến nhằm tối đa hóa giá trị tài nguyên dầu khí, gia tăng hiệu quả đầu tư, đóng góp tích cực vào mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững đất nước.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn phát biểu - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Ông Lê Ngọc Sơn cho rằng Thỏa thuận mua bán khí Sư Tử Trắng giai đoạn 2B là văn kiện thương mại cuối cùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bù đắp nguồn khí cho khu vực Đông Nam Bộ, nằm trong mục tiêu dài hạn khẳng định vai trò chủ lực, dẫn dắt của Petrovietnam trong công nghiệp năng lượng, hướng tới trở thành tập đoàn công nghiệp năng lượng hiện đại, đa lĩnh vực, nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước.

