2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng chủ trì 1 cuộc họp, yêu cầu "khẩn" với Chủ tịch xã, phường liên quan đến đất đai

Còn hơn 102.000 thửa thuộc nhóm khó xử lý

Ngày 25/9, 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai gồm: ông Nguyễn Tuấn Thanh và Lâm Hải Giang, cùng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh và kết nối đến 10 xã, phường còn chậm tiến độ thực hiện.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, sau một tuần tập trung xử lý theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, tiến độ làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục có chuyển biến rõ. Khối lượng dữ liệu đạt Nhóm 1 tăng gần 32 nghìn thửa; số hồ sơ đã xét duyệt nhưng chưa đồng bộ giảm gần 89 nghìn thửa.

Đến ngày 23/9, Gia Lai đã làm sạch, chuẩn hóa 1.467.552 thửa đất đạt Nhóm 1, chiếm 91% tổng phạm vi, tăng 31.939 thửa so với ngày 17/9. Số thửa còn đủ điều kiện để tiếp tục xử lý giảm từ 75.005 xuống còn 43.066 thửa.

Số thửa đã được cập nhật, đồng bộ tăng từ 426.237 lên 515.990 thửa, đạt 91,59%, tăng 89.753 thửa so với kỳ trước. Qua đó, số hồ sơ đã xét duyệt nhưng chưa đồng bộ giảm từ 129.628 xuống còn 40.713 thửa, tương đương giảm 88.915 thửa. Phần việc còn lại tập trung vào 40.713 thửa đã xét duyệt nhưng chưa đồng bộ và 6.655 thửa chưa hoàn tất xét duyệt.

2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai gồm: ông Nguyễn Tuấn Thanh và ông Lâm Hải Giang, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Ảnh: Ngọc Minh.

Đến ngày 23/9, 53 xã, phường trong danh sách theo dõi đã đạt 100% đồng bộ; trong đó nhiều địa phương có khối lượng dữ liệu lớn như: Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Bình Dương, Hòa Hội và Ngô Mây đều đã hoàn thành toàn bộ khối lượng được giao. Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch. Một số địa bàn có tỷ lệ đồng bộ thấp như Phù Mỹ, Bình Hiệp, Bình Phú và Tuy Phước Bắc.

Đối với nhóm hồ sơ khó xử lý, hiện còn 102.076 thửa, không thay đổi so với tuần trước. Trong đó, có 44.953 thửa thiếu hoặc sai lệch dữ liệu không gian, cần thực hiện đo đạc, chỉnh lý; 20.120 thửa có người đứng tên trên Giấy chứng nhận đã qua đời nhưng chưa hoàn tất thủ tục thừa kế, đăng ký biến động; 21.220 thửa chưa xác định được người sử dụng đất hoặc thông tin định danh có sai lệch lớn; 15.783 thửa còn thiếu hồ sơ pháp lý, hồ sơ lưu trữ, hồ sơ quét hoặc Giấy chứng nhận.

Công an tỉnh đã hoàn tất việc tra cứu, đối khớp 100%; còn 170.166 trường hợp chưa thể xác thực theo dữ liệu hiện có.

Yêu cầu xã, phường hoàn thành kê khai 1.540 thửa đất

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh, khối lượng công việc mà Văn phòng Đăng ký đất đai phải thực hiện trong thời gian tới còn rất lớn. Yêu cầu đơn vị khẩn trương phân loại, phân rã từng nhóm nhiệm vụ, xác định rõ nội dung trọng tâm, lộ trình và thời hạn hoàn thành.

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Minh.

Đối với 43.066 thửa đất đã đủ điều kiện xử lý, ông Thanh yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong tháng 9/2026 theo đúng cam kết đã đề ra.

Đối với 44.953 thửa đất thuộc nhóm khó xử lý do thiếu thông tin, chưa đối khớp dữ liệu không gian, yêu cầu đơn vị khẩn trương rà soát, phân loại cụ thể từng trường hợp; đồng thời kiểm tra, xác định những trường hợp thuộc khu vực đã có dữ liệu đo bay để chuyển sang xử lý, không để kéo dài.

Đối với nhóm 20.120 thửa đất có người đứng tên trên Giấy chứng nhận đã chết nhưng chưa thực hiện thủ tục thừa kế, đăng ký biến động, Văn phòng Đăng ký đất đai lập danh sách, theo dõi riêng, đưa ra khỏi nhóm hồ sơ rất khó để có phương án xử lý phù hợp, bảo đảm quản lý chính xác số lượng hồ sơ còn tồn đọng.

Đối với 21.220 thửa đất chưa xác định được người sử dụng đất hoặc có sai lệch lớn về thông tin định danh, yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường tập trung xác minh, xử lý.

Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng ngày, từng nhiệm vụ để kiểm soát tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Việc rà soát, bổ sung hồ sơ đối với 15.783 thửa đất còn thiếu hồ sơ pháp lý, hồ sơ lưu trữ, hồ sơ quét hoặc Giấy chứng nhận phải được triển khai đồng thời, bảo đảm xử lý đồng bộ, không để phát sinh thêm hồ sơ tồn đọng.

Liên quan đến trách nhiệm của UBND cấp xã, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc kê khai đối với 1.540 thửa đất trong tuần, làm cơ sở tổ chức xét duyệt theo quy định.

“Quá trình thực hiện phải xác định rõ từng trường hợp, gắn việc kê khai với xét duyệt và cập nhật, đồng bộ dữ liệu, bảo đảm tiến độ thực chất, hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ phải chờ qua nhiều khâu”, ông Thanh lưu ý.

Về công tác lập hồ sơ phục vụ đo bay UAV, ông Thanh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, tham mưu phương án thực hiện cụ thể, khả thi, xác định rõ phạm vi, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm từng nhóm nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ chiến dịch và chất lượng dữ liệu đất đai sau khi hoàn thành.