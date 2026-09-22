2 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân hơn 153 tỷ đồng cho người dân ở Khánh Hòa

Cụ thể, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Vạn Ninh vừa tổ chức phiên giao dịch tại thôn Phú Cang 2, xã Vạn Ninh.

Tại phiên giao dịch, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện giải ngân vốn tín dụng cho học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (gọi tắt là ngành STEM) cho 4 khách hàng của xã Vạn Ninh với số tiền giải ngân là 359 triệu đồng, giúp các sinh viên có thêm điều kiện để trang trải chi phí học tập, sinh hoạt.

Sau khi giải ngân nguồn vốn sẽ giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho gia đình. Ảnh: NHCSXHTB

Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách xã hội còn thực hiện giải ngân hơn 3 tỷ đồng cho 81 khách hàng vay vốn các chương trình như: Học sinh, sinh viên (13 khách hàng); tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (2 khách hàng); hộ cận nghèo (2 khách hàng); nước sạch và vệ sinh môi trường (64 khách hàng).

Bên cạnh đó, Phòng giao dịch NHCSXH Thuận Bắc đã giải ngân hơn 150 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong 9 tháng đầu năm 2026.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng Chính sách Xã hội Thuận Bắc phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác tổ chức giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tăng trưởng đạt hơn 150 tỷ đồng nhằm giúp các đối tượng thụ hưởng chính sách có vốn kịp thời đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình.

Nguồn vốn được giải ngân kịp thời cho người dân Khánh Hòa. Ảnh: NHCSXHTB

Đến nay, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sau khi được vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích. Thông qua các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác và 118 Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thuận Bắc đã kịp thời truyền tải nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh số cho vay tại Phòng giao dịch đạt hơn 150 tỷ đồng; Tổng dư nợ đến ngày 21/9/2026 đạt gần 470 tỷ đồng với 8.500 món vay còn dư nợ. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội cho vay trong năm 2026 đã giúp cho 1.969 khách hàng được vay mới đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình.