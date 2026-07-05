21.000 giao dịch, 1.600 cổ phiếu: Danh mục đầu tư khổng lồ từ Amazon, Meta đến Nvidia của ông Trump gây choáng

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh AP

Con số này đánh dấu sự khác biệt rất lớn so với các đời tổng thống Mỹ trước đây. Chẳng hạn, cựu Tổng thống Joe Biden chỉ thực hiện 13 giao dịch cổ phiếu trong toàn bộ nhiệm kỳ, trong khi nhiều tổng thống khác lựa chọn bán bớt tài sản hoặc chỉ đầu tư thông qua các quỹ tương hỗ đa dạng hóa để tránh xung đột lợi ích.

Theo báo cáo, các giao dịch của ông Trump được thực hiện thông qua 8 tài khoản đầu tư do các cố vấn chuyên nghiệp quản lý. Trong nhiệm kỳ đầu năm 2017, báo cáo tài chính của ông chỉ ghi nhận 86 giao dịch cổ phiếu, thấp hơn rất nhiều so với hơn 21.000 giao dịch trong năm 2025.

Danh mục đầu tư của ông Trump bao gồm cổ phần tại nhiều doanh nghiệp đang có hợp đồng với Chính phủ Mỹ như Palantir Technologies, Lockheed Martin, Boeing, RTX Corporation (Raytheon), Intel, NVIDIA cùng các doanh nghiệp vận hành nhà tù tư nhân như GEO Group và CoreCivic.

Việc tổng thống nắm giữ cổ phần ở nhiều công ty được hưởng lợi trực tiếp từ chính sách của chính quyền đã làm dấy lên chỉ trích từ các nghị sĩ Dân chủ về khả năng xảy ra xung đột lợi ích.

Một ví dụ được báo cáo nêu ra là ngày 23/7/2025, thời điểm Nhà Trắng công bố Kế hoạch Hành động về AI (AI Action Plan) nhằm nới lỏng quy định đối với ngành trí tuệ nhân tạo. Cùng ngày, ông Trump đã mua lượng cổ phiếu trị giá từ 1-5 triệu USD ở mỗi doanh nghiệp gồm Amazon, Apple, Broadcom, Meta Platforms, Microsoft và NVIDIA - những công ty được đánh giá sẽ hưởng lợi từ chính sách AI mới.

Tuy nhiên, báo cáo không cho biết các giao dịch này được thực hiện trước hay sau khi chính sách được công bố. Ngoài các cổ phiếu AI, ông Trump cũng mua nhiều cổ phiếu thuộc những lĩnh vực khác trong cùng ngày.

Nhà Trắng bảo vệ các giao dịch này, khẳng định toàn bộ danh mục đầu tư của Tổng thống được quản lý bởi các cố vấn chuyên nghiệp và họ không thường xuyên trao đổi với ông Trump về các quyết định đầu tư.

Trả lời báo giới hôm thứ Tư, ông Trump cho rằng việc tài sản của mình tăng giá đơn giản là vì thị trường chứng khoán đang đi lên.

"Các bạn biết vì sao tôi có lãi không? Vì thị trường chứng khoán đang tăng. Ai cũng đang kiếm được tiền," ông Trump nói.

Báo cáo cũng cho thấy ông Trump nhiều lần giao dịch cổ phiếu của các doanh nghiệp có giá biến động sau các bài đăng trên mạng xã hội của chính ông.

Chẳng hạn, trong những tháng trước khi công khai ca ngợi Palantir trên mạng xã hội hồi đầu năm nay, các cố vấn đầu tư của ông đã mua lượng cổ phiếu Palantir trị giá từ 200.000 đến 680.000 USD, theo báo cáo tài chính quý I/2026.

Trong cùng giai đoạn, ông cũng bán lượng cổ phiếu Palantir trị giá từ 1-5 triệu USD, qua đó bác bỏ suy đoán rằng ông chỉ tranh thủ mua vào khi giá cổ phiếu giảm.

Ngày 10/4, ông Trump đăng bài viết trên mạng xã hội ca ngợi Palantir và trực tiếp nhắc đến mã chứng khoán PLTR, viết rằng: "Palantir Technologies đã chứng minh năng lực và trang thiết bị tác chiến tuyệt vời. Cứ hỏi kẻ thù của chúng ta sẽ rõ!"

Sau bài đăng này, giá cổ phiếu Palantir đã phục hồi mạnh sau một trong những tuần sụt giảm tồi tệ nhất trong năm.

Một trường hợp khác từng gây chú ý là ngày 9/4/2025, khi ông Trump đăng thông điệp: "ĐÂY LÀ THỜI ĐIỂM TUYỆT VỜI ĐỂ MUA!!! DJT", chỉ khoảng bốn giờ trước khi ông công bố tạm hoãn áp thuế trong 90 ngày, góp phần tạo ra đợt tăng mạnh của thị trường chứng khoán.

Theo báo cáo, chỉ một ngày trước bài đăng này, một trong các tài khoản đầu tư của ông Trump đã thực hiện 327 lệnh mua nhiều loại chứng khoán khác nhau. Dù các giao dịch này được hưởng lợi từ đợt tăng giá sau đó, hồ sơ cũng cho thấy tài khoản này thường xuyên tăng cường giao dịch trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh, cho thấy đây có thể là một phần trong chiến lược tái cân bằng danh mục đầu tư thay vì phản ứng với từng sự kiện đơn lẻ.