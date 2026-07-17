22 Đội thi tranh tài tại lễ hội ẩm thực Yến sào Khánh Hòa năm 2026

Ngày 16/7, nằm trong chuỗi sự kiện đặc sắc của Festival Biển Khánh Hòa, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức lễ hội ẩm thực Yến sào Khánh Hòa năm 2026 tại Công viên Văn hóa Yến sào. Đánh dấu cột mốc 15 năm tổ chức, lễ hội năm nay mang đến một không gian văn hóa ẩm thực quy mô lớn, tôn vinh những nét tinh hoa của ẩm thực yến sào.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa tham quan các đơn vị đang tranh tài tại lễ hội. Ảnh: Công Tâm

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là cuộc thi “Tinh hoa ẩm thực Yến sào Khánh Hòa 2026” lần đầu tiên mở rộng quy mô, quy tụ 22 đội thi đến từ các resort và khách sạn 4 sao, 5 sao tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham gia tranh tài. Nếu như những năm trước cuộc thi chủ yếu có sự tham gia của các đơn vị trực thuộc và công ty thành viên của Công ty Yến sào Khánh Hòa, thì năm nay sự góp mặt của các đầu bếp chuyên nghiệp đến từ các cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tác phẩm ẩm thực đặc sắc, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và sức lan tỏa của cuộc thi.

Tại lễ hội ẩm thực Yến sào Khánh Hòa năm 2026 có rất nhiều món hấp dẫn. Ảnh: Công Tâm

Ban tổ chức cung cấp cho mỗi đội kinh phí gồm 1,5 triệu đồng và 30 gram yến sào tinh chế đảo yến thiên nhiên Khánh Hòa. Trong 90 phút, mỗi đội thi gồm 3 thành viên sẽ chế biến 2 món ăn, gồm 1 món mặn và 1 món ngọt, dành cho 4 người. Nguyên liệu chính là Yến sào đảo yến thiên nhiên Khánh Hòa cùng những sản vật phong phú đặc trưng của địa phương như tôm hùm, cua biển, hải sâm, vi cá, rong nho…

Với những nguyên liệu trên, các đội thi chế biến, trình diễn nghệ thuật ẩm thực đặc sắc và sáng tạo, tôn vinh nét tinh hoa của ẩm thực yến sào. Bên cạnh đó, cuộc thi giúp khán giả cảm nhận được giá trị bổ dưỡng của yến sào đảo yến thiên nhiên Khánh Hòa, góp phần quảng bá những nét đặc sắc của ẩm thực xứ sở “rừng trầm biển yến” đến với du khách.

Biểu diễn văn nghệ tại lễ hội. Ảnh: Công Tâm

Chương trình lễ hội ẩm thực Yến sào Khánh Hòa có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Quang Dũng, ca sĩ Anh Tú, ca sĩ Juky San, ca sĩ Hứa Kim Tuyền, MC Nguyên Khang cùng các siêu đầu bếp nổi tiếng mang đến cho khán giả những màn trình diễn nghệ thuật đầy sáng tạo và đặc sắc, giúp người tiêu dùng cảm nhận được giá trị bổ dưỡng của yến sào thiên nhiên Khánh Hòa và quảng bá văn hóa ẩm thực đặc sắc của xứ sở “rừng trầm biển yến” đến du khách trong nước và quốc tế.

Song song với việc chú trọng phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty Yến sào Khánh Hòa luôn thể hiện trách nhiệm với xã hội cộng đồng. Nhân dịp này, Công ty đã dành 1,1 tỷ đồng cho hoạt động thiện nguyện.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao giải cho các đội thi. Ảnh: C.T

Trong khuôn khổ sự kiện, Công ty Yến sào Khánh Hòa còn tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật ngành nghề Yến sào và Mô hình hang đảo yến, khai thác yến được trưng bày tại khu vực Đền thờ Thủy tổ ngành nghề Yến sào. Với chủ đề “Tinh hoa ngành nghề yến sào”, triển lãm ảnh trưng bày 90 tác phẩm ảnh giới thiệu về lịch sử hình thành, giá trị văn hóa, nghề khai thác và bảo tồn nguồn tài nguyên Yến sào Khánh Hòa qua nhiều thế hệ. Đây là những tác phẩm nghệ thuật đạt giải cao trong các cuộc thi ảnh đẹp Yến sào Khánh Hòa do Công ty tổ chức qua các năm.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 1 giải đặc biệt (30 triệu đồng), 2 giải nhất (20 triệu đồng/giải), 3 giải nhì (15 triệu đồng/giải), 5 giải ba (10 triệu đồng/giải), 5 giải khuyến khích và 6 giải nỗ lực cho các đội.