3 kịch bản “nghẹt thở” mới nhất tại Hormuz - "tử huyệt" của kinh tế thế giới có thể đẩy giá dầu lên 130 USD

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu quan trọng bậc nhất thế giới, nơi một phần lớn nguồn cung toàn cầu đi qua mỗi ngày.

Bất kỳ sự gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể tạo ra tác động lan tỏa mạnh mẽ tới thị trường năng lượng và nền kinh tế toàn cầu. Citi nhấn mạnh rằng diễn biến giá dầu trong thời gian tới sẽ phụ thuộc trực tiếp vào mức độ leo thang hoặc hạ nhiệt của căng thẳng tại khu vực.

Dưới đây là 3 kịch bản từ lạc quan đến thảm họa tại eo biển Hormuz mà Citi vạch ra:

Kịch bản 1: Lạc quan (Gián đoạn kết thúc sớm)

Lệnh ngừng bắn được gia hạn ngay trong tuần này. Các dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz bắt đầu hồi phục dần dần trong tháng 5 và đạt mức bình thường trước xung đột vào cuối tháng 6.

Hệ quả: Dù phục hồi sớm, thị trường vẫn sẽ thắt chặt cực độ. Citi dự báo giá dầu Brent sẽ trung bình khoảng 95 USD/thùng trong quý 2, sau đó giảm xuống 80 USD vào quý 3 và 75 USD vào quý 4.

Dự trữ dầu: Lượng tồn kho toàn cầu vẫn sẽ giảm khoảng 900 triệu thùng vào cuối tháng 6.

Kịch bản 2: Trung bình (Gián đoạn kéo dài thêm 1 tháng)

Tình trạng tắc nghẽn tại Hormuz tiếp diễn thêm một tháng nữa. Các quốc gia xuất khẩu phải dựa hoàn toàn vào các tuyến đường vòng qua Bab al-Mandeb hoặc Fujairah (UAE).

Hệ quả: Tổng lượng dầu thiếu hụt trên thị trường sẽ tăng lên khoảng 1,3 tỷ thùng. Trong kịch bản này, giá dầu sẽ vọt lên mức 110 USD/thùng trong quý 2, sau đó hạ nhiệt về mức 90 USD trong quý 3 và 80 USD trong quý 4.

Kịch bản 3: Xấu nhất (Gián đoạn kéo dài 2 tháng hoặc hơn)

Eo biển Hormuz bị phong tỏa hoặc gián đoạn nghiêm trọng kéo dài từ 8 đến 9 tuần tính từ ngày 20/4.

Hệ quả: Đây là kịch bản "thảm họa" khi lượng dự trữ dầu thô và sản phẩm tinh chế toàn cầu mất đi khoảng 1,7 tỷ thùng, đẩy tồn kho xuống mức thấp kỷ lục trong lịch sử (dựa trên dữ liệu 25 năm).

Dự báo giá: Giá dầu sẽ duy trì quanh mức 130 USD/thùng cho đến hết quý 3 và chỉ có thể giảm nhẹ về mức 100 USD vào cuối năm 2026.

Trên thực tế, báo cáo của Citi nhấn mạnh rằng ngay cả khi xung đột kết thúc ngay lập tức, việc tái thiết lập lượng dự trữ đã mất sẽ là một hành trình dài và gian nan. Citi ước tính có thể mất hơn 2 năm để bù đắp lượng tồn kho này, ngay cả khi thị trường đạt được mức dư thừa cung 1 triệu thùng mỗi ngày sau chiến tranh. Điều này đồng nghĩa với việc áp lực lạm phát và chi phí năng lượng cao sẽ còn đeo bám nền kinh tế toàn cầu trong thời gian dài.