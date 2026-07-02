3 lý do giá vàng được dự báo sẽ tăng tới 30% trong năm tới

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Trong báo cáo vừa công bố cuối tháng 6, UBS cho rằng sự phục hồi của vàng sẽ được thúc đẩy bởi ba nguyên nhân chính, liên quan đến chính sách tiền tệ Mỹ, xu hướng đồng USD và nhu cầu từ các ngân hàng trung ương toàn cầu.

Nguyên nhân thứ nhất: thị trường đang đánh giá quá “diều hâu” về Fed

UBS nhận định giới đầu tư đang hiểu sai theo hướng quá thắt chặt về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đặc biệt sau cuộc họp đầu tiên của Chủ tịch Kevin Warsh. Theo ngân hàng này, động thái tiếp theo của Fed có khả năng cao là cắt giảm lãi suất thay vì tăng thêm.

Sự thay đổi kỳ vọng này có ý nghĩa lớn với vàng. Thông thường, Fed chỉ hạ lãi suất khi kinh tế có dấu hiệu chậm lại, và trong bối cảnh đó, nhà đầu tư có xu hướng tìm đến tài sản trú ẩn như vàng. UBS dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ chậm lại trong năm tới, tạo điều kiện cho kịch bản nới lỏng chính sách tiền tệ.

Thứ hai: Đồng USD có khả năng suy yếu

Yếu tố hỗ trợ thứ hai là triển vọng đồng USD suy yếu trong bối cảnh vị thế mua USD trên thị trường đang ở mức “quá căng” (stretched), trong khi thâm hụt ngân sách Mỹ tiếp tục mở rộng.

Theo bà Ulrike Hoffmann-Burchardi, Giám đốc đầu tư cổ phiếu toàn cầu của UBS, một đồng USD yếu hơn trong lịch sử luôn là “cú hích mạnh” đối với giá vàng. Khi USD giảm giá, vàng trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư quốc tế, từ đó thúc đẩy nhu cầu mua vào và đẩy giá tăng.

Thứ ba: Ngân hàng trung ương tiếp tục gom vàng

UBS cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các ngân hàng trung ương trong việc duy trì nhu cầu ổn định đối với vàng. Trong tháng 5, các ngân hàng trung ương như Ba Lan và Trung Quốc đã mua lần lượt 18 tấn và 10 tấn vàng.

Theo UBS, xu hướng tích trữ vàng của các ngân hàng trung ương nhiều khả năng sẽ tiếp diễn, qua đó tạo “mặt bằng hỗ trợ” (price floor) cho giá vàng trong trung và dài hạn, hạn chế rủi ro giảm sâu.

Vàng trong danh mục đầu tư

Về chiến lược phân bổ tài sản, bà Hoffmann-Burchardi cho rằng nhà đầu tư nên dành một tỷ trọng vàng ở mức “vài phần trăm” trong danh mục.

Bà nhấn mạnh vàng có mối tương quan thấp với các loại tài sản truyền thống như cổ phiếu hay trái phiếu, do đó có vai trò quan trọng trong việc tăng khả năng chống chịu rủi ro của danh mục đầu tư theo thời gian.

Các ngân hàng vẫn chia rẽ về triển vọng vàng

Dù UBS đưa ra quan điểm lạc quan, nhiều tổ chức tài chính khác lại điều chỉnh giảm dự báo giá vàng cho năm 2026. Goldman Sachs hiện dự báo vàng có thể đạt khoảng 4.900 USD/ounce vào cuối năm, thấp hơn mức dự báo 5.400 USD trước đó. ING cũng hạ kỳ vọng xuống quanh 4.600 USD/ounce, giảm so với mức 5.000 USD trước đây.

Sự khác biệt trong dự báo cho thấy thị trường vàng vẫn đang ở trạng thái nhạy cảm, phụ thuộc mạnh vào diễn biến lãi suất Mỹ, sức mạnh đồng USD và dòng tiền toàn cầu trong thời gian tới.