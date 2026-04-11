3 tỉnh thành Quảng Ngãi, Hải Phòng và Nghệ An trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy phát triển kinh tế

Sáng 11/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển, Trưởng đoàn công tác của Quảng Ngãi cho biết, đã hoàn thành chuyến đi làm việc tại một số tỉnh phía Bắc để trao đổi, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án…

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác Quảng Ngãi với lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.Thư

Được biết, điểm đầu tiên mà Đoàn công tác chọn đến là tỉnh Nghệ An, một trong những địa phương nhiều năm liên tiếp nằm trong tốp đầu cả nước, về thu hút vốn FDI.

Vì vậy những nội dung trọng tâm được Đoàn công tác Quảng Ngãi đưa ra thảo luận giữa 2 tỉnh, như thu hút, lựa chọn nhà đầu tư; xây dựng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ bồi thường GPMB, tái định cư và thu hồi đất đối với các dự án trong KKT, KCN…

Thông tin với Đoàn công tác Quảng Ngãi tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết đến thời điểm này, Nghệ An có 9 Khu công nghiệp được thành lập/tổng diện tích 2.750ha, với tỷ lệ lấp đầy hiện đạt 50,13%; số quỹ đất còn lại sẵn sàng thu hút đầu tư khoảng 1.000ha.

Để đạt được kết quả nêu trên, một trong những giải pháp đáng chú ý mà Nghệ An đang thực hiện, là duy trì phương châm “5 sẵn sàng”.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao đổi kinh nghiệm tại buổi làm việc với Đoàn Quảng Ngãi. Ảnh: T.Thư

Cụ thể sẵn sàng về quy hoạch, sẵn sàng về đất đai, sẵn sàng về hạ tầng, sẵn sàng về nhân lực và sẵn sàng về sự đồng hành.

Nghệ An tập trung đẩy mạnh công tác GPMB, bảo đảm nguồn vật liệu; hỗ trợ các địa phương thành lập các “tổ sẵn sàng”, với thành viên là cán bộ các sở, ngành…để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Song song đó, công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của người dân được lãnh đạo tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng, cùng với giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của người dân…

Đoàn công tác Quảng Ngãi nghe báo cáo tình hình thu hút đầu tư tại Công ty TNHH VSIP Nghệ An. Ảnh: T.Thư

Một giải pháp khác mà theo nhìn nhận và đánh giá của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển là kinh nghiệm quý để Quảng Ngãi nghiên cứu, vận dụng đó là dự án thuộc địa bàn xã, phường nào thì địa phương nơi đó chịu trách nhiệm bồi thường GPMB.

Tại Quảng Ngãi, ông Hiển cho biết công tác bồi thường GPMB các dự án, hiện chủ yếu giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đảm nhận, dẫn đến quá tải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển tại buổi trao đổi kinh nghiệm với tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.Thư

Vì vậy sau chuyến công tác này, UBND tỉnh sẽ nghiên cứu, đưa ra phương án chỉ đạo áp dụng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhằm nâng cao hiệu quả xử lý điểm nghẽn GPMB của các dự án.