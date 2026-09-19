31 tấn vàng trị giá 4 tỷ USD của Venezuela sắp thoát 'lồng giam' của Anh để sang Mỹ

Kho vàng của Ngân hàng Anh. (Ảnh tư liệu Mining)

Thỏa thuận lịch sử và mục đích sử dụng số vàng "bị giam cầm"

Theo nguồn tin từ tờ Financial Times, thỏa thuận đang được đàm phán bao gồm khoảng 31 tấn vàng thỏi. Nếu thành công, thỏa thuận này sẽ trao cho chính quyền lâm thời của bà Delcy Rodríguez quyền kiểm soát pháp lý đối với khối tài sản trên, nhưng đi kèm điều kiện ngặt nghèo: không được phép bán ngay lập tức.

Thay vào đó, số vàng này dự kiến sẽ được dùng làm tài sản thế chấp để chính phủ vay vốn quốc tế, đặc biệt là tài trợ cho công cuộc tái thiết đất nước sau thảm họa kép động đất tàn phá Venezuela hồi tháng 6 vừa qua.

Đây được xem là một trong những thành quả thực tế đầu tiên xuất phát từ các cuộc đàm phán do Mỹ hậu thuẫn giữa chính phủ và phe đối lập Venezuela, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang khát khao mở cửa tiếp cận nguồn vốn quốc tế. Trước đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đã nối lại các giao dịch chính thức với Caracas vào tháng 4 sau 7 năm gián đoạn, trong khi Mỹ bắt đầu nới lỏng một phần lệnh trừng phạt kinh tế.

Một nhân vật đối lập tham gia đàm phán chia sẻ với Financial Times: “Số vàng sẽ được chuyển sang Mỹ nhưng bà Delcy sẽ không có quyền tiếp cận trực tiếp. Mọi thứ sẽ được giám sát và hạn chế chặt chẽ".

Gỡ rối rào cản pháp lý tại London

Dù đạt được tiến 31 tấn vàng này vẫn phải vượt qua bài toán pháp lý nhiêu khê tại các tòa án Anh – nơi đã phong tỏa số tài sản này từ năm 2019.

Tranh chấp bùng nổ từ khi Anh, Mỹ và nhiều quốc gia không công nhận Tổng thống Nicolás Maduro mà ủng hộ thủ lĩnh đối lập Juan Guaidó làm tổng thống lâm thời. Phe đối lập khi đó đã yêu cầu quyền kiểm soát số vàng của Ngân hàng trung ương Venezuela tại Anh, châm ngòi cho một cuộc kiện tụng kéo dài lên tận Tòa án Tối cao Vương quốc Anh.

Tuy nhiên, cục diện chính trị đã xoay vần chóng mặt: ông Maduro bị bắt trong một cuộc đột kích của Mỹ vào tháng 1, bà Rodríguez trở thành nhà lãnh đạo lâm thời, và vào tháng trước, chính phủ cùng phe đối lập tuyên bố hợp tác để "giải cứu" khối vàng. Động thái này cũng đi kèm bước tiến ngoại giao khi Anh và Venezuela tuần này đồng ý nâng cấp quan hệ ngoại giao, chuẩn bị cử đại sứ quán trở lại Caracas.

Dẫu vậy, phía chính phủ Anh khẳng định họ không can thiệp vào phán quyết quyền kiểm soát tài sản. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh nhấn mạnh rằng chính phủ không phải là một bên trong vụ kiện, và mọi quyết định thuộc thẩm quyền của các thủ tục tố tụng độc lập.

Về phía Ngân hàng Trung ương Anh, đại diện cơ quan này tuyên bố chỉ hành động khi tòa án Anh đưa ra phán quyết cuối cùng về bên có thẩm quyền pháp lý.

Thỏa thuận hiện chưa chính thức ngã ngũ và việc giải quyết các chi tiết kỹ thuật, pháp lý có thể mất thêm thời gian. Dù vậy, nếu hoàn tất, việc chuyển vàng sang New York sẽ mở ra phao cứu sinh tài chính quan trọng để Venezuela vực dậy nền kinh tế và tái thiết hạ tầng mà không phải bán tháo tài sản chiến lược quốc gia.