4 ngày nghỉ lễ Cảnh sát giao thông Quảng Ngãi xử phạt vi phạm trên 3,5 tỷ đồng

Sáng 4/5, thông tin từ Phòng CSGT, Công an Quảng Ngãi, trong 4 ngày nghỉ của dịp lễ 30/4 và 1/5, đã tổ chức 252 ca TTKS/689 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Qua đó đã phát hiện, lập biên bản xử lý 1.132 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt hơn 3,5 tỷ đồng; tước quyền sử dụng 14 giấy phép, chứng chỉ chuyên môn; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 166 trường hợp.

Ngoài xử phạt tiền, tước quyền sử dụng giấy phép….CSGT Quảng Ngãi còn tạm giữ 230 phương tiện, gồm 1 ô tô, 226 mô tô và 3 phương tiện khác.

Riêng đối với xử lý vi phạm nồng độ cồn, Phòng CSGT Quảng Ngãi cho biết đã phát hiện, xử lý 161 trường hợp vi phạm, với số tiền xử phạt gần 750 triệu đồng; tước 11 giấy phép lái xe, trừ điểm giấy phép lái xe 87 trường hợp; tạm giữ 161 phương tiện, gồm 1 ô tô, 160 mô tô.

Một diễn biến liên quan khác đến ATGT trên địa bàn Quảng Ngãi trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, theo Phòng CSGT tỉnh toàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 5 người chết, 2 người bị thương; giảm 1 vụ, tăng 2 người chết và giảm 4 người bị thương so với cùng kỳ năm 2025... Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra 3 vụ tai nạn đuối nước, làm 3 người tử vong.

Được biết ngay từ đầu năm 2026, để chủ động bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), kiềm chế và kéo giảm TNGT trên địa bàn, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực CSGT và chức năng trực thuộc đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, như tăng cường TTKS, xử lý vi phạm.

Trong đó đáng chú ý là thực hiện các chuyên đề xử lý xe vận tải vật liệu vi phạm cơi nới thùng; xe chở quá tải, để rơi vãi, chảy nước xuống mặt đường, gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường….

Nhờ vậy mà tình trạng phương tiện vi phạm, đặc biệt là xe cơi nới thùng, chở vật liệu nhưng che chắn cẩu thả, làm rơi vãi nước, đất, cát…xuống đường trong quá trình vận chuyển trên địa bàn tỉnh, đã được giảm thiểu đến mới tối đa.