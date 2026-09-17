4.462 lượt khách hàng ở xã Hòa Trí được hỗ trợ vay vốn

Ông Võ Văn Công - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát vừa làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH xã Hòa Trí theo Chương trình kiểm tra giám sát năm 2026.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo chi nhánh NHCSXH tỉnh Khánh Hòa; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hòa Trí; BĐD-HĐQT NHCSXH xã Hòa Trí; các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác xã Hòa Trí; Trưởng thôn và các Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Ông Võ Văn Công - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cùng đoàn làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH xã Hòa Trí. Ảnh: NHCSXHKH

Qua kết quả kiểm tra hoạt động giao dịch của NHCSXH tại xã Hòa Trí; kiểm tra hồ sơ hoạt động của Hội, đoàn thể nhận ủy thác, hồ sơ của Tổ tiết kiệm và vay vốn; phỏng vấn trực tiếp một số hộ vay, Đoàn kiểm tra, giám sát nhận thấy: Đảng ủy, UBND xã đã có sự quan tâm, chỉ đạo các ngành, các Hội đoàn thể và các Trưởng thôn triển khai đầy đủ công tác tín dụng chính sách xã hội tại địa phương sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, không bị gián đoạn, giải ngân kịp thời nguồn vốn tín dụng đến người vay.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Phòng giao dịch Ninh Hòa đã phối hợp giải ngân với số tiền 244 tỷ đồng, cho 4.462 lượt khách hàng được vay vốn, trong đó tại UBND xã Hòa Trí đã phối hợp giải ngân với số tiền 27,2 tỷ đồng, cho 558 lượt khách hàng được vay vốn. Tổng dư nợ đến nay tại Phòng giao dịch Ninh Hòa đạt gần 1.040 tỷ đồng, với 24.844 hộ đang sử dụng vốn, tăng 67,2 tỷ đồng so với đầu (trong đó tại UBND xã Hòa Trí dư nợ đạt 118,5 tỷ đồng, với 2.755 hộ đang sử dụng vốn, tăng 10,77 tỷ đồng so với đầu năm).

Từ đó nguồn vốn tín dụng ưu đãi giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại địa phương đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, chi phí học tập, xây dựng công trình nước sạch…góp phần cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách của Phòng giao dịch Ninh Hòa và tại xã Hòa Trí trong năm 2025 và 8 tháng đầu năm 2026 đạt loại tốt.

Ông Võ Văn Công, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát đề nghị Đảng ủy xã Hòa Trí tiếp tục quan tâm lãnh, chỉ đạo góp phần nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới. Hàng năm, Đảng ủy xã nghiên cứu ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác tín dụng chính sách tại xã nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.