450 đơn vị sẽ "hội tụ" tại triển lãm quốc tế lớn của ngành xử lý, chế biến và đóng gói

Triển lãm Quốc tế lần thứ 16 về Công nghệ xử lý, Chế biến và Đóng gói bao bì tại Việt Nam - ProPak Vietnam 2023, dự kiến sẽ thu hút hơn 10.500 khách tham quan, đa phần là chủ doanh nghiệp, ban quản trị và các chuyên viên cấp cao có quyền ra quyết định trong doanh nghiệp.

Ngày 16/8 tại Hà Nội, Công ty Informa Markets Việt Nam họp báo về Triển lãm Quốc tế lần thứ 16 về Công nghệ xử lý, Chế biến và Đóng gói bao bì tại Việt Nam - ProPak Vietnam 2023.



Phát biểu tại sự kiện, ông BT Tee – Tổng Giám đốc Công ty Informa Markets Việt Nam – Đơn vị tổ chức ProPak Vietnam cho biết, trong những năm qua, ngành công nghiệp đóng gói thực phẩm và đồ uống đã nhận được rất nhiều lợi ích từ sự phát triển của thương mại điện tử và sự lan rộng nhanh chóng của hoạt động giao hàng dựa trên ứng dụng tại địa phương, cùng với các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia. Tác động bởi đại dịch Covid-19 cũng đã tạo ra thói quen tiêu dùng do sự tiện lợi mà nó mang lại và đã mở rộng việc sử dụng đóng gói hàng tiêu dùng nhanh chóng (FMCG). Đến nay, xu hướng này đã tăng tốc do yếu tố "tiện lợi" của nó, tuy nhiên đổi lại là sự tăng lượng rác thải từ các sản phẩm FMCG cần được quản lý trong các thành phố.

Báo cáo mới nhất từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD (2022), thế giới đang sản xuất gấp đôi lượng chất thải nhựa so với hai thập kỷ trước. Chỉ có 9% trong số đó được tái chế thành công. Dự kiến sản lượng nhựa toàn cầu sẽ đạt con số gấp đôi vào năm 2040. Điều này có thể dẫn đến việc tăng gấp hai khối lượng chất thải nhựa và tăng gấp ba lượng rò rỉ nhựa vào biển vào năm 2040. Vì vậy, các doanh nghiệp đang đứng ở khởi đầu của một cuộc biến đổi lớn trong ngành đóng gói. Điều này đòi hỏi sự đổi mới kỹ thuật, tăng cường sử dụng các nguồn nguyên liệu tái tạo mới.

Công ty Informa Markets Việt Nam tổ chức họp báo về Triển lãm Quốc tế lần thứ 16 về Công nghệ xử lý, Chế biến và Đóng gói bao bì tại Việt Nam - ProPak Vietnam 2023.

Để hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của ngành xử lý, chế biến và đóng gói bao bì theo xu hướng tuần hoàn tại Việt Nam, triển lãm thương mại quốc tế - ProPak Vietnam 2023 quay trở lại với sự tham gia của hơn 450 doanh nghiệp đến từ trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trưng bày giới thiệu sản phẩm trên diện tích 10.000m2.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 8 – 10/11/2023 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, Tp Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 450 đơn vị trưng bày đến từ trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Đa phần nhà trưng bày đến từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Ý, Đan Mạch, Ba Lan, Hà Lan, Thụy Sĩ, Australia, Áo, Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)... và nhiều quốc gia khác.

Các doanh nghiệp sẽ trưng bày, giới thiệu về công nghệ bao bì, công nghệ chế biến, nguyên vật liệu, công nghệ đồ uống, công nghệ ngành dược, chuỗi cung ứng lạnh, logistics, lưu kho và nhiều mảng khác.

Dự kiến, ProPak Vietnam 2023 sẽ thu hút hơn 10.500 khách tham quan, đa phần là chủ doanh nghiệp, ban quản trị và các chuyên viên cấp cao có quyền ra quyết định trong doanh nghiệp.

Trong thời gian diễn ra triển lãm còn có chuỗi hội thảo quốc tế, hội thảo chuyên đề và kỹ thuật xoay quanh nội dung thiết thực nhất về ngành chế biến, đóng gói bao bì như công nghệ sản xuất bao bì thông minh; các quy định mới về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất theo Luật Bảo vệ Môi trường nước ta; giải pháp nâng cao hiệu suất sản xuất, giảm tác động môi trường trong ngành,…

Ông BT Tee khẳng định, triển lãm sẽ mang đến một nền tảng kinh doanh sôi động, cập nhật những đổi mới tương lai trong ngành đóng gói và chế biến, thông qua việc giới thiệu công nghệ đột phá, các buổi hội thảo, trình diễn sản phẩm cũng như thảo luận, kết nối giữa đơn vị trưng bày và khách tham quan. Điều này sẽ thúc đẩy tích hợp kinh tế, xã hội, môi trường vào sản xuất và đời sống, đặc biệt là cho một ngành kinh tế quan trọng có liên quan mật thiết đến vấn đề môi trường như bao bì. Thông qua triển lãm, Tổ chức kỳ vọng những nhà sản xuất và doanh nghiệp trong ngành có thể chung tay, tạo nên sự thay đổi và trở thành những người tiên phong cho nền kinh tế tuần hoàn.

Chia sẻ tại buổi họp báo thông tin về triển lãm ProPak Vietnam 2023, ông Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch Hiệp hội Bia - rượu, nước giải khát Việt Nam cho hay: "Triển lãm thương mại quốc tế - ProPak Vietnam là sự kiện rất quan trọng. Vinh dự cho ngành đồ uống Việt Nam đã đồng hành với Informa Markets nhiều chương trình, trong đó có các cuộc triển lãm thương mại quốc tế ProPak." Dẫn chứng về sự phát triển của kinh tế, đặc biệt là ngành đồ uống, ông Việt khẳng định vai trò của các cuộc triển lãm đối với sự tăng trưởng này. "Chúng tôi tin tưởng, hy vọng những tương lại tốt đẹp mà các doanh nghiệp, các nhà tổ chức sự kiện đang nỗ lực triển khai." - Ông Việt nói.

Cùng với việc thông báo về ProPak Vietnam 2023, tại cuộc họp báo diễn ra sáng 16/8 tại Hà Nội, Informa Markets Việt Nam giới thiệu thông tin lần đầu tiên ra mắt khu trưng bày các công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói cho ngành đồ uống với tên gọi DRINK TECH sẽ diễn ra từ ngày 03 – 05/04/2024 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.