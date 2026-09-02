5 ngày nghỉ lễ, Gia Lai thu gần 1.000 tỷ đồng từ du lịch

Gia Lai đón 513.000 lượt khách dịp Quốc khánh, doanh thu gần 1.000 tỷ đồng

Ngày 2/9, bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, lượng khách du lịch đến tỉnh trong kỳ nghỉ lễ từ ngày 29/8 đến 2/9 ước đạt 513.000 lượt, trong đó khách quốc tế khoảng 4.108 lượt.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 985 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, trong kỳ nghỉ lễ, tổng lượng khách lưu trú du lịch ước đạt 127.000 lượt, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Tại khu vực Gia Lai Đông, công suất sử dụng phòng bình quân đạt khoảng 70-75%. Một số khách sạn, cơ sở lưu trú tại trung tâm Quy Nhơn và khu vực ven biển dọc đường Xuân Diệu, An Dương Vương đạt công suất 85-95%, tập trung chủ yếu trong ngày 30 và 31/8.

Trong hai ngày 1 và 2/9, hoạt động du lịch tại khu vực này chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Tại khu vực Gia Lai Tây, công suất phòng bình quân đạt khoảng 45-50%. Một số cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm có công suất cao, khoảng 75-80%.

Lượng khách tham quan tại các khu, điểm du lịch ước đạt 386.000 lượt, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2025.

Ở khu vực biển, đảo, du khách tập trung đông tại các điểm nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Gió, Nhơn Lý, Nhơn Hải, đảo Nhơn Châu, Ghềnh Ráng - Tiên Sa, các bãi biển Quy Nhơn và Cát Tiến.

Du khách đến tham quan tại FLC Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai trong dịp lễ. Ảnh: TL.

Tại khu vực Gia Lai Tây, những điểm thu hút khách gồm Biển Hồ, Quảng trường Đại Đoàn kết, Bảo tàng Pleiku, núi lửa Chư Đang Ya và các điểm du lịch cộng đồng.

Các tuyến tham quan, trải nghiệm tại Quy Nhơn tiếp tục được khai thác hiệu quả như tuyến Bảo tàng tỉnh - Tháp Đôi - cửa hàng lưu niệm và đặc sản địa phương - chợ đêm Quy Nhơn; tuyến Đầm Thị Nại - Tháp Thầy Bói - làng chài Hải Minh.

Các tour biển cũng được du khách lựa chọn nhiều, với các điểm đến Ghềnh Ráng, Kỳ Co, Nhơn Lý, Nhơn Hải, Đề Gi. Bên cạnh đó là các tour khám phá khoa học, tour văn hóa - lịch sử tại Bảo tàng Quang Trung, các tháp Chăm, Bảo tàng Pleiku, Nhà thờ Làng Sông.

Tại Gia Lai Tây, du khách chủ yếu tham quan Quảng trường Đại Đoàn Kết, Biển Hồ, Ialy, làng Kép, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh; một số tour trải nghiệm cà phê cũng được thử nghiệm.

Hơn 129 chuyến bay phục vụ du khách

Để đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp lễ, từ ngày 29/8 đến 2/9, hai cảng hàng không Phù Cát và Pleiku khai thác khoảng 129-135 chuyến bay, bình quân 21,5-22,5 chuyến/ngày.

Trong đó, Cảng hàng không Phù Cát khai thác khoảng 87 chuyến, bình quân 14,5 chuyến/ngày. Cảng hàng không Pleiku khai thác bình quân khoảng 7-8 chuyến/ngày.

Ngành đường sắt cũng duy trì các đoàn tàu thường xuyên trên các tuyến Sài Gòn - Hà Nội, Sài Gòn - Đà Nẵng và Sài Gòn - Nha Trang.

Vùng ven biển ở tỉnh Gia Lai. Ảnh: QN.

Đồng thời, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm 9 đoàn tàu phục vụ nhu cầu đi lại dịp cao điểm, gồm các đoàn SNT4, SNT6, SNT8 tuyến Sài Gòn - Nha Trang; SNT3, SNT5 tuyến Nha Trang - Sài Gòn; SE30 tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn; SE29 tuyến Quy Nhơn - Sài Gòn; SE24 tuyến Sài Gòn - Hà Nội và SE23 tuyến Hà Nội - Sài Gòn.

Các đoàn tàu chạy thêm cung cấp khoảng 3.748 chỗ.

Tại ga Diêu Trì, trong thời gian từ ngày 29/8 đến 2/9, mỗi ngày có khoảng 18 chuyến tàu đón, tiễn hành khách. Lượng khách lên tàu khoảng 3.216 lượt và xuống tàu khoảng 3.919 lượt.

Đối với đường thủy, tuyến Mũi Tấn - Nhơn Châu phục vụ khoảng 33 chuyến, với 1.032 lượt hành khách trong ba ngày 29 đến 31/8. Từ ngày 1/9, tuyến tạm dừng hoạt động do thời tiết không thuận lợi nhằm bảo đảm an toàn cho du khách.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, các nhà hàng, cơ sở ăn uống, mua sắm và dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động ổn định, chủ động bố trí nhân lực và tăng thời gian phục vụ vào các khung giờ cao điểm.

Tại Quy Nhơn và các địa bàn du lịch trọng điểm, khách tập trung khá đông vào buổi tối và những ngày cao điểm. Các cơ sở cơ bản đáp ứng nhu cầu ăn uống, mua sắm, vui chơi, giải trí; chưa ghi nhận tình trạng thiếu dịch vụ phục vụ du khách.

Bên cạnh hoạt động du lịch, trong dịp Quốc khánh, tỉnh Gia Lai tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều chương trình văn hóa, thể thao, triển lãm, tạo thêm các điểm đến và hoạt động vui chơi cho người dân, du khách.