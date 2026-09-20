5 xã ở Gia Lai sắp lên phường, cán bộ xã xuống tận thôn để làm việc quan trọng này

5 xã Tây Sơn, Phù Mỹ, Tuy Phước, Chư Sê và An Nhơn Tây tại Gia Lai sắp lên phường

Ngày 20/9, bà Nguyễn Thị Thống - Chủ tịch UBND xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đã thành lập 10 tổ công tác với khoảng 70 cán bộ, xuống các thôn, tổ dân phố phát phiếu lấy ý kiến người dân về việc thành lập phường.

Theo bà Thống, đến nay công tác phát phiếu lấy ý kiến người dân trên địa bàn xã đã hoàn tất. Dự kiến ngày 21/9, các phiếu sẽ được thu lại để tổng hợp kết quả.

Qua nắm bắt tình hình, lãnh đạo xã Tây Sơn cho biết hầu hết người dân đồng tình, vui mừng với chủ trương đưa địa phương từ xã lên phường, trở thành đơn vị hành chính đô thị.

Xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai lấy ý kiến người dân về việc lên phường. Ảnh: TP.

Không riêng Tây Sơn, 4 xã khác của tỉnh Gia Lai gồm Phù Mỹ, Tuy Phước, Chư Sê và An Nhơn Tây cũng đang khẩn trương tổ chức lấy ý kiến người dân về việc thành lập phường.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu việc lấy ý kiến phải được thực hiện đối với toàn bộ hộ gia đình trên địa bàn 5 xã. Quá trình lấy ý kiến phải bảo đảm công khai, minh bạch và hoàn thành trước ngày 22/9/2026.

Theo yêu cầu của tỉnh, các địa phương phải tổ chức phát phiếu đến từng hộ gia đình để người dân thể hiện ý kiến đối với việc thành lập phường trong năm 2026.

Tại xã Tây Sơn, để kịp tiến độ, địa phương đã huy động khoảng 70 cán bộ chia thành 10 tổ công tác, trực tiếp xuống các thôn, tổ dân phố thực hiện việc phát phiếu.

Sau khi hoàn tất phát phiếu, các tổ công tác sẽ thu hồi phiếu để tổng hợp, xác định tỷ lệ hộ gia đình tán thành chủ trương.

Theo phương án được tỉnh Gia Lai yêu cầu thực hiện, nếu có từ 50% tổng số hộ gia đình trở lên trên địa bàn xã tán thành, UBND xã sẽ phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề án. Hồ sơ sau đó được báo cáo HĐND xã xem xét, cho ý kiến.

Xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai chuẩn bị lên phường. Ảnh: QN.

Sau khi HĐND xã xem xét, cho ý kiến, UBND xã sẽ gửi kết quả lấy ý kiến cùng hồ sơ liên quan về UBND tỉnh để tiếp tục hoàn thiện đề án theo quy định.

UBND tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu hoàn thiện bước này trước ngày 30/9/2026.

Việc tổ chức lấy ý kiến người dân trong những ngày này là một bước trong quá trình xây dựng đề án thành lập phường. Kết quả lấy ý kiến sẽ là cơ sở để các địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Năm xã được triển khai lấy ý kiến lần này gồm Tây Sơn, Phù Mỹ, Tuy Phước, Chư Sê và An Nhơn Tây.