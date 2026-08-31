600 gốc bưởi VietGAP vào vụ, nông dân bán quả ngay tại vườn

Bưởi da xanh Hoài Ân vào chuỗi, nông dân bán quả ngay tại vườn

Vụ bưởi năm nay, vườn bà Thi dự kiến thu khoảng 15 tấn. Tùy loại, bưởi được HTX thu mua với giá 20.000-25.000 đồng/kg.

Điều khiến bà Thi phấn khởi là cách làm mới trong liên kết sản xuất. Thay vì phải tự tìm đầu ra, đến kỳ thu hoạch, HTX tổ chức thu gom bưởi ngay tại vườn. Theo bà, từ khi tham gia chuỗi liên kết, chất lượng trái bưởi có sự thay đổi rõ rệt: quả đồng đều hơn, múi mọng nước, vị ngọt hơn.

Vườn bưởi với rất nhiều quả đang chờ thu hoạch ở xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai. Video: QN.

“Làm theo hướng dẫn của HTX, từ phân bón, chăm sóc đến thời điểm thu hoạch nên cây khỏe, trái đẹp và chất lượng ổn định hơn. Đến vụ lại có người thu mua ngay tại vườn, nông dân yên tâm hơn”, bà Thi chia sẻ.

Được thành lập năm 2020, HTXNN Thanh niên Hoài Ân là HTX chuyên ngành do những người trẻ tham gia xây dựng. Ra đời sau, HTX xác định đây cũng là lợi thế để chủ động tiếp cận cách làm mới, tập trung hình thành chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương như bưởi da xanh, chè Gò Loi, dừa xiêm, dưa lưới...

Theo anh Thái Thành Việt, thành viên HTXNN Thanh niên Hoài Ân, đến nay HTX đã xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ với 129 hộ dân, trên tổng diện tích khoảng 100ha bưởi da xanh.

Trong số này, có 80ha được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 2,5ha bưởi đạt chứng nhận hữu cơ, diện tích còn lại được phát triển theo hướng sản xuất an toàn, trong đó sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Tham gia chuỗi liên kết, nông dân được HTX hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tập huấn quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Cán bộ kỹ thuật của HTX trực tiếp hướng dẫn nhà vườn từ khâu chăm sóc, bón phân đến thời gian cách ly trước thu hoạch và chế độ dinh dưỡng cho cây trong giai đoạn kết trái.

Nông dân xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai đang vào mùa thu hoạch bưởi. Ảnh: QN.

Không dừng ở việc chuẩn hóa quy trình, HTX còn vận động các nhà vườn chuyển dần sang hướng canh tác hữu cơ, tăng sử dụng chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ, từng bước hình thành những vùng bưởi sạch.

Đưa bưởi da xanh đến siêu thị

Cùng với tổ chức sản xuất, bài toán đầu ra được HTX xác định là khâu then chốt để chuỗi liên kết phát triển bền vững. Bưởi da xanh Hoài Ân đã được HTX xúc tiến đưa vào hệ thống siêu thị.

Những quả bưởi to tròn trên nhánh cây. Ảnh: QN.

“Mục tiêu lâu dài của HTXNN Thanh niên Hoài Ân là tiếp tục mở rộng địa bàn liên kết, hình thành vùng nguyên liệu ổn định, ký hợp đồng với từng hộ dân, đồng thời chuyển giao kỹ thuật canh tác hợp chuẩn và hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc”, anh Thái Thành Việt cho hay.

Từ những vườn bưởi riêng lẻ, mô hình liên kết đang từng bước tạo thành vùng nguyên liệu có quy trình sản xuất thống nhất. Với người nông dân, giá trị của chuỗi không chỉ nằm ở việc bán được quả bưởi mà còn ở chỗ sản phẩm làm ra có tiêu chuẩn, có nguồn gốc và có đầu ra ổn định.

Và ở những vườn bưởi Hoài Ân đang vào mùa thu hoạch, câu chuyện ấy đang được bắt đầu từ những chuyến xe của HTX đến tận vườn, thu mua từng quả bưởi cho người nông dân.