7 mô hình phục vụ kinh tế về đêm ở Nha Trang

UBND phường Nha Trang vừa chủ trì cuộc họp nghe các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo dự thảo đề án kinh tế đêm phường Nha Trang (Khánh Hòa).

Theo đó, dự thảo đề xuất phương án tập trung vào 7 mô hình gồm: Hoạt động vui chơi giải trí bãi biển (khu vực quầy Bar trên bờ biển), bãi tắm đêm kết hợp hoạt động thể thao trên biển; điểm thông tin du lịch, trạm wifi; cho thuê xe đạp; bãi tắm ban đêm và teambuilding tại những khu vực còn lại; phố đi bộ ban đêm kết hợp phố sách; chiếu sáng mỹ thuật.

Khách du lịch tham quan dịp nghỉ lễ ở bãi biển Nha Trang. Ảnh: C.T

Dự thảo đề án kinh tế đêm phường Nha Trang ưu tiên khai thác hiệu quả các thị trường khách quốc tế trọng điểm và tiềm năng, đồng thời đẩy mạnh thu hút khách nội địa, nhất là thị trường gần và khách du lịch ngắn ngày.

Bên cạnh đó phát triển hệ sinh thái du lịch đêm thông minh, tiện ích và kết nối, kéo dài thời gian tham quan các điểm văn hóa - lịch sử, phát triển du thuyền và tour đêm trên Vịnh Nha Trang, đồng thời nâng cao các dịch vụ hỗ trợ và trải nghiệm du khách 24/7. Ngoài ra, Đề án định hướng hình thành chuỗi kinh tế đêm “biển - phố - ẩm thực - văn hóa - giải trí” đặc trưng Nha Trang, có tính liên kết, trải nghiệm.

Trong năm 2026 đề án tập trung rà soát, lựa chọn và khai thác các dịch vụ kinh tế đêm sẵn có; giai đoạn 2027-2030 hoàn thiện mô hình, thu hút đầu tư và phát triển các tổ hợp vui chơi, giải trí ban đêm quy mô lớn. Tổng kinh phí dự kiến để triển khai đề án khoảng 25 tỷ đồng.