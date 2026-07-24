80 gian hàng hội tụ tại 'Ngày Bún bò Huế', quảng bá tinh hoa ẩm thực Việt

Tối 23/7, tại Công viên Thương Bạc (phường Phú Xuân, TP. Huế), chương trình Huế - Kinh đô Ẩm thực 2026 với chủ đề "Ngày Bún bò Huế" chính thức khai mạc trong khuôn khổ Festival Huế 2026, thu hút đông đảo người dân, du khách và các nghệ nhân ẩm thực tham dự.

Chương trình Huế - Kinh đô Ẩm thực 2026 với chủ đề "Ngày Bún bò Huế" khai mạc vào tối 23/7. Ảnh: Nguyễn Nhi.

Chương trình do Sở Du lịch TP. Huế chủ trì tổ chức, diễn ra từ ngày 23 đến 26/7, nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu Bún bò Huế - món ăn đặc trưng của vùng đất cố đô, đồng thời góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của ẩm thực Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Hoài Trâm - Giám đốc Sở Du lịch TP. Huế cho biết, việc lựa chọn chủ đề "Ngày Bún bò Huế" thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc tôn vinh di sản ẩm thực, từng bước xây dựng Bún bò Huế trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch tiêu biểu, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Huế trở thành trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của Việt Nam và khu vực.

Bà Trần Thị Hoài Trâm - Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Trang Phương.

Theo bà Trâm, bún bò Huế từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa, niềm tự hào của người dân Cố đô và là một trong những món ăn tiêu biểu của ẩm thực Việt Nam được bạn bè quốc tế biết đến. Mỗi tô bún bò không chỉ mang hương vị đặc trưng mà còn chứa đựng câu chuyện về lịch sử, con người và bản sắc văn hóa Huế, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất cố đô đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Với quy mô 80 gian hàng, chương trình quy tụ các nhà hàng, quán ăn, doanh nghiệp, làng nghề, nghệ nhân và hội đầu bếp đến từ Huế cùng nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Điện Biên, Phú Thọ, Quảng Trị, Đà Nẵng, Bình Định, Gia Lai và TP.HCM.

Không gian giới thiệu nghề làm bún truyền thống tại Ngày Bún bò Huế 2026. Ảnh: Nguyễn Nhi.

Bên cạnh việc thưởng thức bún bò Huế, người dân và du khách còn có cơ hội khám phá nhiều sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và các món ăn nổi tiếng của nhiều vùng miền như phở, hủ tiếu, mì Quảng, bún riêu cua, bún chả, bún mắm...

Điểm nhấn của chương trình là Liên hoan Bún bò Huế toàn quốc, quy tụ các nghệ nhân, đầu bếp và đơn vị kinh doanh bún bò Huế tiêu biểu nhằm tôn vinh nghề truyền thống và lan tỏa giá trị văn hóa của món ăn nổi tiếng này.

Chương trình diễn ra từ ngày 23 đến 26/7, nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu Bún bò Huế - món ăn đặc trưng của vùng đất cố đô. Ảnh: Đình Hoàng.

Đáng chú ý, chương trình còn tổ chức hoạt động xác lập kỷ lục "Sự kiện chế biến, quảng diễn món bún bò Huế phục vụ cho nhiều người cùng thưởng thức nhất tại một thời điểm", góp phần quảng bá tinh hoa ẩm thực Huế đến đông đảo công chúng.

Khán giả cũng sẽ được thưởng thức show diễn "Bún bò Huế - Huyền tích Vân Cù và bản giao hưởng Hương Ngự", tái hiện câu chuyện về làng nghề bún Vân Cù và quá trình hình thành, phát triển của món bún bò Huế gắn với chiều sâu văn hóa vùng đất cố đô.

Đông đảo người dân và du khách thưởng thức ẩm thực tại chương trình Huế - Kinh đô Ẩm thực 2026 với chủ đề "Ngày Bún bò Huế". Ảnh: Đình Hoàng.

Trong suốt bốn ngày diễn ra sự kiện, chương trình còn có nhiều hoạt động trải nghiệm như không gian check-in, trưng bày sản phẩm, giới thiệu bún tươi sấy khô Hằng Nga của đơn vị đồng hành Acecook Việt Nam cùng các chương trình nghệ thuật được tổ chức hằng đêm.

Thông qua chuỗi hoạt động này, TP. Huế kỳ vọng tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản ẩm thực, từng bước đưa bún bò Huế trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch tiêu biểu, góp phần khẳng định vị thế của Huế trên bản đồ ẩm thực Việt Nam và quốc tế, đồng thời tạo thêm sức hút cho ngành du lịch theo hướng chất lượng, bền vững và giàu bản sắc.