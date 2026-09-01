82 xã, phường ở Gia Lai nhiệt độ cao, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo "khẩn" phòng cháy rừng

Chủ tịch xã, phường ở Gia Lai phải chịu trách nhiệm nếu để cháy rừng do chủ quan

Ngày 1/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị chủ rừng khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các điểm cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan trên diện rộng.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, hiện thời tiết trên địa bàn diễn biến gay gắt, hanh khô, phức tạp và khó lường, nhiệt độ duy trì ở mức cao tại 82 xã, phường.

Cảnh sát dập lửa ở núi Vũng Chua, tỉnh Gia Lai. Ảnh: QN.

Đáng chú ý, theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh từ tháng 9/2026 đến cuối năm, làm gia tăng tình trạng khô hạn, nắng nóng, thiếu nước và nguy cơ cháy rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ tịch UBND 82 xã, phường và thủ trưởng các đơn vị chủ rừng phải trực tiếp chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các địa phương, đơn vị phải kích hoạt ngay phương án "4 tại chỗ" ở mức cao nhất; rà soát, bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với tình hình nắng nóng, khô hạn do El Nino.

Lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nguồn nước và các điều kiện cần thiết phải được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm sẵn sàng xử lý ngay khi có cháy rừng xảy ra.

Chủ tịch UBND các xã, phường và thủ trưởng các đơn vị chủ rừng chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý do chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm.

Trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt người ra vào rừng

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng, kịp thời kiểm tra, xác minh các điểm có nguy cơ cháy.

Lực lượng kiểm lâm phải thường xuyên công bố, thông báo cấp dự báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh cơ sở.

Trong đó, cần xác định cụ thể các khu vực có dự báo cháy rừng cấp IV, cấp V và những khu vực có nguy cơ cháy cao để chính quyền địa phương, chủ rừng và các lực lượng liên quan chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa.

Trong thời điểm nắng nóng, các địa phương, đơn vị phải phân công lực lượng trực chỉ huy, trực tuần tra phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ, kể cả trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Các vùng trọng điểm phải được tăng cường tuần tra, đồng thời thiết lập các chốt kiểm soát tại cửa rừng.

Khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV, cấp V, phải kiểm soát chặt người ra, vào rừng; nghiêm cấm sử dụng lửa để dọn nương rẫy, xử lý thực bì, đốt ong, cắm trại, nấu nướng trong rừng và ven rừng.

Tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, xử lý, dập tắt ngay các đám cháy khi mới phát sinh.



Theo UBND tỉnh Gia Lai, trong tháng 7 và tháng 8/2026, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ cháy rừng, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng và môi trường sinh thái.

Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai là 1 trong những nơi có nhiệt độ duy trì ở mức cao. Ảnh: ND.

Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, nhu cầu đi lại, tham quan, du lịch và các hoạt động tại khu vực rừng, ven rừng tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Trước tình hình này, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện và trang thiết bị chuyên dụng.

Các lực lượng này phải chủ động phối hợp với kiểm lâm và chính quyền địa phương để triển khai ứng cứu khẩn cấp khi có lệnh huy động.



UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo lực lượng kiểm lâm khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ cháy rừng xảy ra trong tháng 7 và tháng 8/2026 để xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, tỉnh yêu cầu xem xét trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị chủ rừng nếu buông lỏng quản lý, chủ quan, lơ là để xảy ra cháy rừng.

Hàng loạt vụ cháy rừng xảy ra ở Gia Lai

Ngày 27/8, trên núi Vũng Chua, phường Quy Nhơn Nam, khu vực bị cháy thuộc khoảnh 1, Tiểu khu 330C và khoảnh 2, Tiểu khu 330B, với tổng diện tích cháy 4,23ha. Trong đó, có 1,99ha thuộc quy hoạch phòng hộ và 2,24ha nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp.

Ngày 23/8, rừng keo tại khu vực đèo Cây Cốc, thôn An Chiểu, xã Hoài Ân bốc cháy. Địa phương đã huy động khoảng 100 người tham gia chữa cháy và đến tối 24/8 mới khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Ngày 21/8, một vụ cháy xảy ra tại khu vực núi Đầu Voi, thôn Cát Lâm, xã Hội Sơn. Do khu vực cháy nằm trên đồi núi cao, địa hình hiểm trở, gió lớn, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận và dập lửa. Đến tối 22/8, đám cháy được khống chế, dập tắt.