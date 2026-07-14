9 cây cầu đã hoàn thành, đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân 2.674 tỷ đồng ở Gia Lai còn bao lâu về đích?

Giá trị thực hiện đạt khoảng 86%

Dự án tuyến đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, tỉnh Gia Lai có chiều dài 13,5 km, nền đường rộng 20,5 m, xây dựng 9 cầu quy mô lớn với tổng mức đầu tư hơn 2.674 tỷ đồng, thực hiện từ tháng 4/2022 và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Đến nay, các nhà thầu đã huy động khoảng 131 nhân lực cùng 52 thiết bị thi công chủ yếu, tổ chức 21 mũi thi công.

Hoàn thành toàn bộ 9/9 cầu, 45/45 cống hộp lớn trên tuyến, đồng thời triển khai hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng và trồng cây xanh dải phân cách. Giá trị thực hiện đạt khoảng 86%; lũy kế giải ngân vốn năm 2026 đạt 53,9 tỷ đồng.

Rải thảm bê tông nhựa dự án tuyến đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân. Ảnh: Kim Loan.

Theo kế hoạch, gói thầu số 1 (Km0+160-Km5+050) sẽ hoàn thành thảm bê tông nhựa trong tháng 7/2026 và hoàn thiện toàn bộ trong tháng 10/2026 sau khi kết thúc công tác quan trắc lún tại một số vị trí đầu cầu, cống.

Đối với gói thầu số 2, nhà thầu sẽ hoàn thành thảm bê tông nhựa trong tháng 7/2026 và hoàn thiện toàn bộ gói thầu trong tháng 8/2026.

Tuyệt đối tuân thủ quy trình kỹ thuật trong thi công

Qua kiểm tra hiện trường dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị thi công tranh thủ tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi, huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Ông Tuấn đặc biệt, lưu ý các nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ quy trình kỹ thuật trong thi công.

Nhất là công đoạn rải thảm bê tông nhựa - yếu tố quyết định trực tiếp đến độ bền, độ êm thuận và tuổi thọ của công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (thứ 6, từ trái sang) tặng quà cho các đơn vị thi công dự án tuyến đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân. Ảnh: Kim Loan.

Ngoài ra, Ban QLDA tăng cường giám sát toàn diện về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và công tác bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công.

“Chủ động hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đơn vị thi công hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư của dự án”, ông Tuấn lưu ý.