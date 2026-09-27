9 tháng đầu năm, Khánh Hòa thu gần 70 ngàn tỷ từ du lịch

Ngày 27/9, nguồn tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh Khánh Hòa ước đón hơn 20,4 triệu lượt khách, trong đó có 9,3 triệu lượt khách lưu trú, tăng hơn 45,6% so với cùng kỳ năm trước và vượt 10,8% chỉ tiêu năm.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 7,1 triệu lượt, tăng hơn 69% so với cùng kỳ năm trước, vượt 2,8% chỉ tiêu năm.

Hoạt động Festival biển Khánh Hòa 2026 thu hút khách du lịch. Ảnh: BTC

Tổng doanh thu du lịch 9 tháng năm 2026 ước gần 68.000 tỉ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước và đạt 100% chỉ tiêu năm. Công suất sử dụng phòng bình quân khoảng 65%.

Theo kế hoạch, trong quý 4 năm 2026, ngành Du lịch Khánh Hòa dự kiến đón hơn 3,3 triệu lượt khách, tăng 39,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế dự kiến đạt 2,25 triệu lượt, tăng 71,7%.

Tính chung cả năm 2026, Khánh Hòa dự kiến đón hơn 23,7 triệu lượt khách, tăng 44,8% và vượt 9,1% so với chỉ tiêu năm. Trong đó, khách quốc tế dự kiến đạt hơn 9,4 triệu lượt, tăng hơn 69,6%. Doanh thu du lịch cả năm dự kiến đạt hơn 80.200 tỉ đồng, tăng 19,7%.

Khánh Hòa hoạt động văn nghệ giới thiệu nét đặc trưng của Khánh Hòa. Ảnh: BTC

UBND tỉnh Khánh Hòa đang yêu cầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục bám sát các chỉ tiêu tăng trưởng, triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy du lịch phát triển, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh. Trong đó, cần tập trung tổ chức các chương trình, sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn nhằm kích cầu du lịch như đám cưới tỷ phú Ấn Độ tại quần thể du lịch Vinpearl trên đảo Hòn Tre, chương trình chào năm mới 2027.



