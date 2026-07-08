900 con rắn trốn thoát khỏi trang trại rắn giữa trận mưa lớn lịch sử, lốc xoáy hiếm gặp

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Mùa mưa lũ chính thức của Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/7. Theo các chuyên gia khí tượng, hiện tượng nóng lên toàn cầu kết hợp với El Niño đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trên khắp cả nước.

Trước diễn biến nghiêm trọng của thiên tai, Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ đạo triển khai toàn diện các hoạt động cứu hộ khẩn cấp, điều trị người bị thương và bố trí nơi ở cho người dân bị ảnh hưởng.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), ông yêu cầu chính quyền các địa phương tăng cường trách nhiệm trong công tác phòng chống thiên tai, rà soát toàn diện các khu vực có nguy cơ cao như sông, hồ, hồ chứa và những nơi dễ xảy ra sạt lở địa chất.

Ông cũng nhấn mạnh cần đẩy mạnh công tác cảnh báo sớm, phòng ngừa và cứu trợ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Sự cố gần 900 con rắn "sổng chuồng"

Tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, chính quyền đã nâng cảnh báo lũ lên mức đỏ - cấp cao nhất trong hệ thống cảnh báo bốn cấp - từ nửa đêm ngày 6/7.

Theo cơ quan chức năng, mực nước tại 70 trạm quan trắc trên 55 con sông đã vượt ngưỡng báo động.

Một trong những sự cố gây chú ý nhất là việc gần 900 con rắn thoát ra ngoài sau khi một trang trại nuôi rắn bị ngập do lũ.

Người dân địa phương được khuyến cáo hết sức thận trọng khi di chuyển, trong khi lực lượng chức năng đang khẩn trương truy bắt số rắn bị sổng chuồng để bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Chính quyền trung ương cũng đã cử một đoàn công tác đến hiện trường để giám sát diễn biến của bão, công tác phòng chống lũ và chỉ đạo các hoạt động cứu hộ.

Đoàn công tác đồng thời kêu gọi huy động các đội tình nguyện cùng xuồng bơm hơi và tàu cứu hộ tham gia sơ tán người dân khỏi các khu vực bị ngập lụt.

Theo các nhà khí tượng, Trung Quốc sẽ còn phải đối mặt với nhiều thách thức trong công tác phòng chống thiên tai trong thời gian tới khi mưa lớn, gió mạnh và các thảm họa địa chất được dự báo sẽ tiếp tục xảy ra tại nhiều khu vực trên cả nước.