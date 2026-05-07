Agribank - Dòng vốn lan tỏa, kiến tạo phát triển bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long

Chủ lực đưa chính sách tiền tệ “thấm” vào vùng đất miền Tây

ĐBSCL - vùng đất được ví như “vựa lúa”, “vựa trái cây”, “vựa thủy sản” của cả nước - luôn giữ vai trò đặc biệt trong bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu nông, thủy sản. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và biến động thị trường.

Trong bối cảnh đó, dòng vốn tín dụng không chỉ là nguồn lực sản xuất mà còn là “đòn bẩy” giúp người dân thích ứng và chuyển đổi mô hình kinh tế. Phát huy vai trò ngân hàng chủ lực trong lĩnh vực “Tam nông”, Agribank đã chủ động triển khai các chính sách tiền tệ của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, đưa vốn đến tận những vùng sâu, vùng xa, những nơi điều kiện tiếp cận tài chính còn hạn chế.

Agribank - "Mạch dẫn vốn" bền bỉ, đồng hành cùng sự phát triển thịnh vượng và bền vững của vùng ĐBSCL.

Từ những cánh đồng lúa ở An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ đến những vuông tôm ở Cà Mau, vườn cây ăn trái Đồng Tháp…, dòng vốn Agribank đã và đang góp phần làm thay đổi tư duy sản xuất, từng bước chuyển từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”.

Hiệu quả của dòng vốn Agribank được thể hiện rõ nét qua những câu chuyện cụ thể. Từ một nông dân tay trắng, ông Út Nay (An Giang) đã xây dựng thành công mô hình sản xuất cây giống quy mô lớn, tạo việc làm cho hàng chục lao động. Hay tại Cù Lao Dung (Cần Thơ), nhiều nhà vườn đã chủ động đầu tư hệ thống trữ nước, tưới tiết kiệm để thích ứng hạn mặn - tất cả đều có sự đồng hành của Agribank.

Lan tỏa nguồn vốn ưu đãi, tiếp sức kinh tế vùng

Không chỉ tập trung vào khu vực nông hộ, Agribank còn triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn, tạo động lực cho doanh nghiệp và các hợp tác xã tại ĐBSCL phát triển.

Cán bộ Agribank sâu sát cơ sở, đưa dòng vốn đến tận tay người dân vùng sâu, vùng xa ĐBSCL.

Trong giai đoạn 2024 và định hướng năm 2025, Agribank triển khai các gói tín dụng với lãi suất thấp hơn từ 2% - 3% so với thông thường. Các chương trình như gói tín dụng 20.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp lớn hay gói 100.000 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân đã góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến nông sản, xuất khẩu và logistics nông nghiệp - thế mạnh của vùng.

Bên cạnh đó, Agribank tích cực tham gia các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ như hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách Nhà nước hay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội. Tại các đô thị trung tâm vùng như Cần Thơ, An Giang,…, các chương trình này đã góp phần cải thiện điều kiện sống, hỗ trợ người lao động an cư, ổn định cuộc sống.

Riêng tại ĐBSCL, một trong những vùng trọng điểm nông nghiệp của cả nước, Agribank luôn giữ vai trò chủ lực cung ứng vốn cho sản xuất lúa gạo, thủy sản, trái cây xuất khẩu và các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp phát thải thấp. Nguồn vốn không chỉ giúp mở rộng quy mô sản xuất mà còn thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của nông sản Việt trên thị trường quốc tế. Tính đến đầu tháng 5/2026, Tổng tài sản (Nợ, Có) của các Chi nhánh khu vực Tây Nam Bộ đạt trên 562.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay lĩnh vực “Tam nông” tại khu vực ĐBSCL chiếm trên 83% trên tổng dư nợ cho vay. Dòng vốn tín dụng từ Agribank đã và đang đóng vai trò quan trọng giúp nông dân đầu tư máy móc cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ và tham gia các chuỗi liên kết sản xuất.

Nguồn vốn từ Agribank tạo động lực cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực chế biến và giá trị xuất khẩu nông sản chủ lực.

Việc điều hành linh hoạt lãi suất, giảm chi phí vốn cho khách hàng cũng là giải pháp thiết thực, giúp người dân và doanh nghiệp ĐBSCL nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường xuất khẩu còn nhiều thách thức.

“Xanh hóa” dòng vốn, đồng hành cùng chuyển đổi nông nghiệp

ĐBSCL đang đứng trước yêu cầu cấp thiết về chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong hành trình đó, Agribank đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng dòng vốn “xanh”.

Hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 theo cam kết tại COP26, Agribank đẩy mạnh tín dụng đối với các lĩnh vực như nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn. Nhiều mô hình canh tác lúa giảm phát thải, nuôi trồng thủy sản bền vững, trồng cây ăn trái theo tiêu chuẩn xuất khẩu đã được tiếp sức bởi nguồn vốn ưu đãi từ Agribank.Việc lồng ghép các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào hoạt động tín dụng không chỉ giúp kiểm soát rủi ro mà còn tạo động lực để doanh nghiệp và người dân ĐBSCL chuyển đổi phương thức sản xuất. Đây cũng là hướng đi phù hợp với các chương trình lớn như Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp của vùng.

Từ những cánh đồng “biết thở” đến những mô hình nuôi trồng tuần hoàn, dòng vốn Agribank đang góp phần hình thành nền nông nghiệp xanh - bền vững cho khu vực.

Gắn kết cộng đồng, lan tỏa giá trị nhân văn

Song song với hoạt động tín dụng, Agribank còn tích cực triển khai các chương trình an sinh xã hội, hướng đến cộng đồng, đặc biệt tại khu vực ĐBSCL.

Các chương trình tín dụng phục vụ đời sống, nhất là tại khu vực nông nghiệp, vùng sâu, vùng xa, góp phần hạn chế tín dụng phi chính thức. Đồng thời, ngân hàng cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho người dân gặp khó khăn do thiên tai, hạn mặn - những thách thức đặc thù của vùng.

Trong các đợt thiên tai, bão lũ, Agribank kịp thời cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, giảm lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng. Những giải pháp này không chỉ giúp người dân sớm phục hồi sản xuất mà còn thể hiện rõ vai trò đồng hành, sẻ chia của ngân hàng với cộng đồng.

Tại khu vực ĐBSCL, trong 5 năm (2021-2025), các chi nhánh Agribank đã dành hơn 435 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội; riêng năm 2025 đạt gần 95 tỷ đồng. Những con số ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm của Agribank với cộng đồng, mà còn khẳng định vai trò đồng hành bền bỉ của Agribank trong việc sẻ chia khó khăn, nâng cao chất lượng đời sống người dân và góp phần vun đắp sự phát triển bền vững cho vùng.

Đồng hành “Tam nông”, kiến tạo giá trị bền vững

Đặc thù địa lý với hệ thống sông ngòi dày đặc khiến việc tiếp cận dịch vụ tài chính tại ĐBSCL còn nhiều hạn chế. Nhận thức rõ điều này, Agribank đã đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với người dân, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận vốn.

Chuyển đổi số ngân hàng giúp người dân nông thôn dễ dàng tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại, thúc đẩy kinh tế số tại địa phương.

Từ việc chuyển tiền, thanh toán không dùng tiền mặt đến tra cứu thông tin tín dụng, người dân ĐBSCL ngày càng quen thuộc với các tiện ích số. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế số phát triển ngay tại vùng nông thôn.

Dòng vốn Agribank: Kiến tạo niềm tin, bồi đắp tương lai bền vững

Trên hành trình phát triển của ĐBSCL, Agribank không chỉ giữ vai trò là kênh dẫn vốn chủ lực mà còn là điểm tựa tài chính vững chắc, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và địa phương vượt qua khó khăn, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Từ những cánh đồng lúa chất lượng cao, vùng nuôi trồng thủy sản bền vững, những vườn cây ăn trái ứng dụng công nghệ cao đến các công trình an sinh xã hội thiết thực, dấu ấn Agribank hiện diện rõ nét trong từng bước chuyển mình của vùng đất miền Tây Nam Bộ.

Agribank cam kết tiếp tục là trụ cột tài chính vững chắc, kiến tạo giá trị bền vững cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn miền Tây Nam Bộ.

Với mạng lưới rộng khắp, nguồn lực tài chính vững mạnh, nền tảng công nghệ hiện đại cùng định hướng phát triển xanh, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực trong đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Không chỉ cung ứng nguồn vốn, Agribank còn là cầu nối đưa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống; là lực lượng tiên phong dẫn dắt dòng vốn tín dụng phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn tại ĐBSCL.

Trong giai đoạn phát triển mới, khi ĐBSCL đứng trước yêu cầu bứt phá để thích ứng và phát triển bền vững, Agribank sẽ tiếp tục phát huy vai trò “bà đỡ” của nền kinh tế nông nghiệp, kiên định sứ mệnh đồng hành cùng “Tam nông”, khơi thông nguồn lực, đánh thức tiềm năng và tạo dựng những giá trị phát triển dài lâu.

Dòng vốn Agribank vì thế không chỉ góp phần kiến tạo sinh kế hôm nay mà còn bồi đắp nền tảng cho một ĐBSCL xanh hơn, hiện đại hơn, thịnh vượng hơn; tiếp tục khẳng định vị thế là vùng động lực nông nghiệp chiến lược của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.