Agribank Chi nhánh Bác Ái: Khơi dòng tín dụng, tiếp sức cho những nông dân vùng quê

Theo tìm hiểu của PV, xã Bác Ái, Bác Ái Tây,...trước đây từng đối mặt với nhiều bài toán khó như: Phương thức canh tác lạc hậu, đầu ra tiêu thụ chậm và tâm lý sợ rủi ro của người dân.

Sự đồng hành kịp thời của nguồn vốn tam nông, Agribank Chi nhánh Bác Ái đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện đó. Không chỉ dừng lại ở các khoản vay nhỏ lẻ, dòng vốn ưu đãi đã được khơi thông, tìm đến đúng đối tượng và tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng của địa phương, nhất là các mô hình nông nghiệp công nghệ cao.

Với sự hỗ trợ kịp thời của Agribank Chi nhánh Bác Ái đã giúp người dân thực hiện thành công mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: Công Tâm

Hiệu quả rõ nét nhất từ nguồn vốn của Agribank Chi nhánh Bác Ái chính là sự thay đổi căn bản trong tư duy sản xuất của người dân địa phương. Từ phương thức canh tác tự cung tự cấp, phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên, dòng vốn ưu đãi đã trở thành "đòn bẩy" giúp bà con mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa. Nhờ đồng vốn vay mà hàng nghìn hộ gia đình đã đầu tư mở rộng mô hình chăn nuôi gia súc có lợi thế địa phương như: Bò sinh sản, dê, cừu thương phẩm, dưa lưới,.. nhiều hộ dân từ chỗ chật vật lo ăn từng bữa, nhờ tiếp cận kịp thời nguồn vốn từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng, đã vươn lên thoát nghèo bền vững và trở thành những điển hình sản xuất kinh doanh giỏi.

Anh Văn Đình Hồng (thôn Ma Ty, xã Bác Ái Tây, Khánh Hòa) đang làm mô hình dưa lưới mang lại thu nhập ổn định. Ảnh: Công Tâm

Đến thăm trang trại dưa lưới của anh Văn Đình Hồng (thôn Ma Ty, xã Bác Ái Tây, Khánh Hòa) cho biết: Gia đình tôi quê gốc ở Nghệ An, sau học học cao đẳng ở địa phương rồi đi du học tại Nhật Bản. Trong dịp tình cờ tôi thấy người bạn làm mô hình dưa lưới nông nghiệp công nghệ cao nên rất thích".

Sau khi bàn bạc với gia đình, anh Văn Đình Hồng khăn gói lên vùng đất Bác Ái để làm ăn. Vào năm 2022, anh Hồng vay vốn của Agribank Chi nhánh Bác Ái với số tiền 2,5 tỷ đồng để đầu tư dưa lưới theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao.

Nhiều người dân ở xã Bác Ái, Khánh Hòa mạnh dạn vay vốn Agribank Chi nhánh Bác Ái để làm ăn. Ảnh: Công Tâm

Với diện tích 1,1ha anh chia ra 10 giàn lưới được làm theo hình thức cuốn chiếu nên dưa lưới cung cấp thường xuyên cho khách hàng. Với sự canh tác bài bản mỗi năm anh mang lại doanh thu 3 tỷ đồng, trừ chi phí lãi từ 500 - 700 triệu đồng, với trang trại của anh đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 9 lao động ở địa phương.

Theo lãnh đạo Agribank chi nhánh Bác Ái, Với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, đơn vị đã đề ra những chương trình hành động cụ thể, đồng bộ và hiệu quả. Đơn vị đã duy trì và thực hiện tốt mối quan hệ với khách hàng truyền thống; tăng cường tìm kiếm phát triển khách hàng mới để huy động vốn. Có chính sách chăm sóc khách hàng cụ thể đối với khách hàng có nguồn vốn ổn định.

Dưa lưới đang cho những quả ngọt trên vùng đất nắng gió. Ảnh: Công Tâm

Đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đổi mới phong cách làm việc, thái độ phục vụ, chu đáo tận tình với khách hàng cá nhân, chú trọng nguồn tiền gửi từ khách hàng dân cư, buôn bán nhỏ lẻ. Đến ngày 30/6/2026, nguồn vốn huy động đạt 192 tỷ đồng, tăng 16 tỷ đồng so với năm 2025; đạt 97,9% kế hoạch năm và 103% kế hoạch quý II/2026. Tính đến 30/6/2026, tổng dư nợ đạt 539 tỷ đồng, tăng 53 tỷ đồng so với năm 2025; đạt 103,6% kế hoạch năm và 103,6% kế hoạch quý II/2026.