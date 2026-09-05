Agribank Chi nhánh Khánh Hòa dành 1,2 tỷ đồng trao tặng an sinh xã hội cho các trường học

Sáng 5/9, hòa chung không khí hân hoan của ngày khai giảng năm học mới trên cả nước, Agribank Chi nhánh Khánh Hòa đã triển khai các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng khai giảng và trao tặng an sinh xã hội cho các trường học trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí là 1,2 tỷ đồng.

Lãnh đạo Agribank Chi nhánh Khánh Hòa tặng 100 triệu đồng cho Trường tiểu học Nha Trang. Ảnh: L.H

Tại các điểm trường, những phần quà được trao gửi cùng lời chúc mừng năm học mới là tình cảm, sự sẻ chia của Agribank Chi nhánh Khánh Hòa dành đến các nhà trường, thầy cô giáo và học sinh; góp phần động viên, tiếp thêm niềm vui và tinh thần để thầy và trò bước vào một năm học mới với nhiều niềm tin và quyết tâm.

Trong nhiều năm qua, với sứ mệnh “Ngân hàng vì cộng đồng”, Agribank luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp giáo dục, xác định giáo dục là nền tảng của phát triển và tích cực triển khai nhiều chương trình đồng hành, hỗ trợ thiết thực trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Lãnh đạo Agribank Chi nhánh Cam Lâm tặng quà cho các em học sinh trên địa bàn. Ảnh: L.H

Tiếp nối tinh thần đó, Agribank Chi nhánh Khánh Hòa luôn quan tâm, đồng hành cùng ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa, dành nguồn lực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho nhà trường và học sinh, đặc biệt là những hoàn cảnh còn khó khăn thông qua các chương trình "Trao con chữ, bớt đói nghèo", "Agribank Thắp sáng tương lai xanh"... Đây không chỉ là sự sẻ chia về vật chất, mà còn thể hiện trách nhiệm của Agribank trong việc chung tay cùng địa phương chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.