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Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng đồng hành xây dựng trạm dịch vụ công số, đưa tiện ích số đến gần với người dân

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Trần Hậu
26/06/2026 11:27 GMT +7
Việc đưa vào vận hành thêm các trạm dịch vụ công số tại Đà Nẵng không chỉ góp phần hiện đại hóa nền hành chính mà còn giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện hơn, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trong hai ngày 24 và 25/6, Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng đã phối hợp với Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Phương Đông hoàn thành bàn giao thêm 3 trạm dịch vụ công số tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công các phường Hải Châu, Hòa Cường và Cẩm Lệ.

Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng đồng hành xây dựng trạm dịch vụ công số, đưa tiện ích số đến gần với người dân. Ảnh: T.H.

Các trạm được trang bị Kiosk thông minh cùng hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử, giúp người dân dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số, giảm thời gian đi lại và nâng cao trải nghiệm khi sử dụng dịch vụ công.

Đây là bước tiếp nối sau khi Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng bàn giao trạm dịch vụ công số đầu tiên tại Trung tâm Hành chính công TP Đà Nẵng vào ngày 1/6/2026. Trước đó, ngày 19/6, Agribank cũng phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử.

Đến nay, Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng đã hoàn thành triển khai 4 trạm dịch vụ công số trên tổng số 11 trạm do Agribank tài trợ tại TP Đà Nẵng.

Việc triển khai các trạm dịch vụ công số nhằm đưa các giải pháp công nghệ đến gần hơn với người dân, đồng thời hỗ trợ các cơ quan hành chính nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai và minh bạch.

Đến nay, Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng đã hoàn thành triển khai 4 trạm dịch vụ công số trên tổng số 11 trạm do Agribank tài trợ tại TP Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Đại diện Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng cho biết, thông qua việc tài trợ mô hình thí điểm này, Agribank mong muốn lan tỏa các tiện ích số đến cộng đồng, nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời đồng hành cùng TP Đà Nẵng trong quá trình xây dựng chính quyền số, công dân số và xã hội số.

Việc đầu tư các trạm dịch vụ công số được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công thuận tiện, nhanh chóng, hướng tới nền hành chính phục vụ ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả.

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