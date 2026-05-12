Agribank Chi nhánh Quế Sơn tăng cường nguồn lực tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Tâm Hậu
12/05/2026 09:51 GMT +7
Nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, Agribank Chi nhánh Quế Sơn Quảng Nam vừa phối hợp với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã Quế Sơn, Quế Sơn Trung (TP Đà Nẵng) tổ chức lễ ký kết chương trình thỏa thuận liên ngành về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Chương trình được triển khai theo tinh thần Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, hướng đến mục tiêu hỗ trợ người dân, đặc biệt là hội viên nông dân và phụ nữ, có thêm điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị chụp hình tại lễ ký kết. Ảnh: T.H.

Theo nội dung ký kết, các bên sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng của Nhà nước và Agribank đến hội viên và người dân; đồng thời tổ chức các hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.

Bên cạnh đó, Agribank Chi nhánh Quế Sơn Quảng Nam sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân khu vực nông thôn, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng, thúc đẩy tài chính toàn diện và chuyển đổi số trong lĩnh vực tín dụng nông nghiệp.

Đại diện Agribank Chi nhánh Quế Sơn và Hội Nông dân xã Quế Sơn. Ảnh: T.H.

Đại diện các tổ chức Hội cho biết, việc ký kết chương trình phối hợp không chỉ tạo thêm nguồn lực cho người dân phát triển kinh tế hộ gia đình mà còn góp phần hình thành các mô hình liên kết sản xuất, tổ hợp tác, trang trại quy mô lớn theo hướng bền vững.

Thông qua chương trình, các bên kỳ vọng sẽ phát huy vai trò cầu nối của tổ chức Hội trong việc đồng hành cùng ngân hàng đưa nguồn vốn tín dụng đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

