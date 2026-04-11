Agribank đẩy mạnh tài chính bền vững, giảm nợ xấu góp phần ổn định hệ thống tài chính Việt Nam

Hệ thống tài chính ổn định, kinh tế khởi sắc

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công Kết quả điều tra Rủi ro hệ thống tài chính Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, thực hiện Quyết định số 15/QĐ-NHNN ngày 6/1/2026, NHNN đã tổ chức và hoàn thành cuộc điều tra Rủi ro hệ thống tài chính 6 tháng đầu năm 2026. Cuộc điều tra được triển khai theo quy định của Luật Thống kê ngày 23/12/2015 và Thông tư số 26/2018/TT-NHNN ngày 16/11/2018 của NHNN về điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Trên cơ sở tổng hợp, phân tích thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra, kết quả cho thấy, triển vọng ổn định của hệ thống tài chính Việt Nam trong thời gian tới được đa số đối tượng điều tra đánh giá ở mức bình thường. Kết quả này phản ánh nhận định chung về hệ thống tài chính vẫn duy trì được nền tảng ổn định. Dù, trên thực tế cho thấy, vẫn còn tồn tại một số rủi ro tiềm ẩn cần tiếp tục được theo dõi và đánh giá sát diễn biến thực tế.

Về định hướng chính sách, các khuyến nghị từ phía đối tượng điều tra, Ngân hàng Nhà nước cho biết, các khuyến nghị chủ yếu tập trung vào việc tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường giám sát rủi ro tín dụng và củng cố năng lực tài chính của các tổ chức tài chính.

Agribank đóng vai trò là một trong những ngân hàng chủ lực, nòng cốt của hệ thống.

Cách đây không lâu, Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 05/04/2026 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 03/2026 và Hội nghị Chính phủ với địa phương cũng nhấn mạnh đến việc kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường huy động các nguồn lực cho phát triển.

Theo Nghị quyết 89, Việt Nam kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững. Đặc biệt, công tác điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác.

Một thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, kinh tế vĩ mô khởi sắc rực rỡ với mức tăng trưởng GDP đạt 7,83%, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Sự khởi sắc diễn ra đồng đều ở cả ba khu vực kinh tế, đặc biệt là tại 23 địa phương có mức tăng trưởng trên 8%. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan với 829,4 nghìn tỷ đồng, bằng gần 33% dự toán năm. Trong đó, các khoản thu nội địa đóng vai trò chủ chốt khi tăng trưởng tới 12,5%.

Việt Nam cũng tiếp tục khẳng định sức hút lớn đối với dòng vốn quốc tế khi vốn FDI đăng ký đạt 15,2 tỷ USD, tăng trưởng đột biến gần 43%.

Agribank với dòng tín dụng bền vững và hành trình kiểm soát rủi ro, nợ xấu

Năm 2025, dù kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam vẫn ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc, với những kết quả đáng ghi nhận. Đối với Agribank, đây vừa là ngân hàng đã thể hiện sự tiên phong, chủ lực của hệ thống vừa là minh chứng sống động cho vai trò nòng cốt của kinh tế Nhà nước trong dẫn dắt, điều tiết và ổn định kinh tế vĩ mô.

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,6 triệu tỷ đồng, nguồn vốn trên 2,3 triệu tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế gần 2 triệu tỷ đồng. Có thể nói, dòng tín dụng của Agribank luôn hướng đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế cũng như an sinh xã hội. Cụ thể, ngân hàng đã cho vay các chương trình ưu đãi mua nhà ở xã hội dành cho người trẻ dưới 35 tuổi; Chương trình cho vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng, thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi), cơn bão số 11 (Matmo) và mưa lũ sau bão;….

Đặc biệt, ngay từ những ngày đầu năm 2026, Agribank đã triển khai ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ các dự án quy mô lớn như Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (Agribank đóng vai trò ngân hàng đầu mối thu xếp vốn); Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng - Khu B tại Hải Phòng; Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II;…. Đây đều là những dự án được đánh giá phục vụ cho các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Các dự án này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vĩ mô, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Trong lĩnh vực nông thôn, chương trình cho vay xây dựng nông thôn mới của Agribank tính đến cuối năm 2025 dư nợ đạt khoảng 746 nghìn tỷ đồng, với gần 2 triệu khách hàng.

Agribank xây dựng các chương trình cho vay hỗ trợ người dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh việc thúc đẩy các nguồn vốn hướng đến phát triển bền vững, Agribank còn ghi dấu ấn với việc kiểm soát nợ xấu và quyết tâm kiểm soát nợ xấu. Trong các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng cho năm 2026 vừa được Agribank công bố, ngân hàng này đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31/2024/TT-NHNN dưới 1,5%. Tỷ lệ nợ nhóm 2 dưới 1,5% và tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn dưới 1,3%.

Cũng cần nói thêm, sau giai đoạn tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu, Agribank ghi nhận bước cải thiện rõ nét về chất lượng tài sản. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của Agribank xuống mức 1,14% vào cuối 2025, trong khi tỷ lệ nợ xấu theo phương án cơ cấu lại khoảng 1,2%. Đây là mức thấp nhất trong 13 năm kể từ khi Agribank triển khai phương án cơ cấu lại giai đoạn đầu năm 2013.

Tại hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng khẳng định, Agribank là một trong những ngân hàng chủ lực, nòng cốt của hệ thống. Các thành tích năm 2025 và chỉ tiêu mà Agribank đặt ra cho năm 2026 với 10 nhiệm vụ, 10 giải pháp và 10 chỉ tiêu được đánh giá là rất ấn tượng. Vì vậy, Phó Thống đốc đề nghị Agribank tập trung vào một số định hướng lớn: Tiếp tục phát huy vai trò ngân hàng chủ lực trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao, hướng tới mục tiêu hai con số; đồng thời tuyệt đối không chủ quan với nợ xấu.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị Agribank tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong công tác an sinh xã hội, tài chính toàn diện, gắn hoạt động ngân hàng với hỗ trợ người yếu thế và phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Với 38 năm hình thành phát triển, Agribank luôn thể hiện vai trò “đầu tàu” trong các hoạt động tín dụng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Từ các gói cho vay sứ mệnh cho “tam nông”, đến các “đại dự án” trong lĩnh vực then chốt, các gói tín dụng hướng đến an sinh xã hội và nỗ lực quyết tâm kiểm soát nợ xấu, Agribank đã thể hiện sự đồng hành của ngân hàng với Chính phủ trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định hệ thống tài chính. Qua đó, ngân hàng cũng cho thấy tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén trong tư duy của ban lãnh đạo trong Kỷ nguyên mới.