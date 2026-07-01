Agribank đồng hành cùng địa phương, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Diễn ra từ ngày 30/6 đến 04/7/2026 với chủ đề “Khát vọng vươn mình”, cuộc thi được tổ chức nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và ý chí tự lực, tự cường; đồng thời tiếp tục triển khai Đề án phát triển các loại hình văn hóa đặc trưng trên địa bàn phường Hòa Cường.

Ban tổ chức tặng hoa tri ân nhà tài trợ và các đơn vị đồng hành. Ảnh: T.H.

Sự kiện cũng là dịp để các đoàn nghệ thuật trong cả nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần làm phong phú chuỗi hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn, quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng năng động, mến khách đến người dân và du khách.

Tham dự lễ khai mạc, về phía lãnh đạo thành phố có bà Nguyễn Thị Anh Thi – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện các sở, ban, ngành, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và đại diện lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Về phía phường Hòa Cường có ông Hồ Thuyên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Cường; ông Trương Thanh Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hòa Cường, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội; cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các phòng, ban chuyên môn và đơn vị thuộc phường.

Chương trình còn có sự tham dự của đại diện Ban Trọng tài Lân Sư Rồng đến từ Malaysia và các tỉnh, thành phố của Việt Nam; đại diện các đơn vị tài trợ, đồng hành; các cơ quan thông tấn báo chí cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung phát biểu tại chương trình. Ảnh: T.H.

Về phía Agribank có ông Nguyễn Tiến Trường - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung.

Tại buổi lễ, ông Trương Thanh Dũng nhấn mạnh mỗi điệu múa, mỗi nhịp trống của các đoàn nghệ thuật khắp cả nước không chỉ là biểu diễn dân gian, mà còn là biểu tượng của tinh thần thượng võ và niềm tin vào những điều tốt lành của dân tộc. Không chỉ dừng lại ở một chương trình nghệ thuật đỉnh cao, Ban tổ chức còn gửi gắm tâm huyết đưa lễ hội trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng thường niên, nơi gắn kết kinh tế với các giá trị nhân văn sâu sắc như “Lễ Tri ân Cha mẹ”.

Qua đó, ông khẳng định văn hóa chính là nền tảng và sức mạnh nội sinh để quảng bá hình ảnh một đô thị Hòa Cường trẻ trung, năng động và không ngừng vươn xa.

Một số hình ảnh tại Lân - Sư - Rồng Hòa Cường - Đà Nẵng tại lễ hội Lân - Sư - Rồng Hòa Cường - Đà Nẵng mở rộng năm 2026. Ảnh: T.H.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện các nhà tài trợ, ông Nguyễn Tiến Trường bày tỏ niềm vinh dự khi được chung tay gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống. Ông nhấn mạnh nghệ thuật Lân Sư Rồng là di sản quốc gia cao quý, biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của dân tộc. Qua việc tài trợ, các đơn vị mong muốn lan tỏa niềm tự hào văn hóa, tạo sân chơi ý nghĩa cho thế hệ trẻ và gắn kết cộng đồng. Đây là minh chứng cho cam kết đồng hành bền vững của doanh nghiệp vì một Đà Nẵng văn minh, giàu bản sắc.

Với vai trò nhà tài trợ vàng của chương trình, Agribank tiếp tục lan tỏa hình ảnh thương hiệu gần gũi, trách nhiệm và gắn bó với cộng đồng. Thông qua sự kiện, Agribank không chỉ góp phần vào thành công chung của một hoạt động văn hóa - lễ hội có ý nghĩa, mà còn tăng cường nhận diện thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến người dân, du khách; đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền địa phương, khách hàng và cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sự hiện diện của Agribank tại Cuộc thi trình diễn Lân - Sư - Rồng Hòa Cường - Đà Nẵng mở rộng năm 2026 một lần nữa khẳng định triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm cộng đồng; chung tay bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và khát vọng vươn lên trong đời sống xã hội.