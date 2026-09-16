Agribank đưa vốn về bản làng: Hàng triệu hộ nông thôn thoát cảnh "khát" tín dụng

Tổ vay vốn — "Cánh tay nối dài" tới từng hộ gia đình

Trong các phương thức đưa vốn về cơ sở, Tổ vay vốn là kênh truyền thống nhưng đã chứng minh được sức bền theo thời gian. Đến ngày 31/7/2026, toàn hệ thống Agribank có trên 58.000 Tổ vay vốn với hơn 910.000 thành viên, tổng dư nợ đạt trên 216.000 tỷ đồng, triển khai tại 107 chi nhánh trên toàn quốc.

Lợi thế cốt lõi của mô hình này là thứ mà không chi nhánh ngân hàng nào có thể thay thế: sự am hiểu địa bàn. Thông qua tổ trưởng, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và chính quyền cấp xã, nhu cầu vốn của từng hộ được nắm bắt sát thực tế — từ lịch mùa vụ, quy mô sản xuất đến khả năng trả nợ. Người dân không phải lên huyện để hỏi chính sách hay nộp hồ sơ; tổ trưởng và cán bộ tổ hỗ trợ ngay tại cơ sở.

Nguồn vốn Agribank đồng hành cùng người dân phát triển sản xuất, góp phần duy trì sinh kế và nâng cao hiệu quả kinh tế hộ ở khu vực nông thôn.

Mô hình này còn tạo ra một lớp liên kết xã hội có giá trị: các thành viên trong tổ trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ nhau khi gặp thiên tai, dịch bệnh hoặc biến động giá. Khi khó khăn ập đến, người vay không đơn độc đối mặt với nghĩa vụ trả nợ.

Một con số đáng chú ý: tỷ lệ nợ xấu qua kênh Tổ vay vốn đến cuối tháng 7/2026 chỉ ở mức khoảng 0,4% — thấp hơn đáng kể so với mặt bằng tín dụng nông nghiệp nói chung. Đưa vốn xuống tận cơ sở không đồng nghĩa với buông lỏng kiểm soát chất lượng; ngược lại, chính sự gắn kết cộng đồng là lớp kiểm soát hiệu quả nhất.

Điểm giao dịch lưu động — Ngân hàng chủ động đến với dân, không chờ dân đến

Không phải địa bàn nào cũng có Tổ vay vốn hoạt động mạnh; không phải người dân nào cũng có điều kiện di chuyển đến chi nhánh hay phòng giao dịch. Đó là lý do Agribank duy trì 68 điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng, định kỳ phủ đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng của Agribank góp phần đưa dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với người dân tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Tại mỗi phiên giao dịch lưu động, người dân có thể thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ thiết yếu: giải ngân, thu nợ, gửi tiết kiệm, chuyển tiền, mở tài khoản và thẻ. Quan trọng hơn, người dân có cơ hội gặp trực tiếp cán bộ ngân hàng để hỏi về chính sách, tư vấn hồ sơ và xử lý các vướng mắc liên quan đến khoản vay — những việc mà giao dịch qua ứng dụng chưa thể thay thế hoàn toàn.

Với những khoản vay phục vụ sản xuất nhỏ lẻ, chi phí đi lại và thời gian chờ đợi đôi khi là rào cản thực sự khiến người dân nản lòng trước khi đặt chân vào ngân hàng. Điểm giao dịch lưu động xóa bỏ rào cản đó bằng cách đơn giản nhất: đến tận nơi người dân cần.

Agribank Plus — Khi ruộng đồng kết nối với ngân hàng số

Song song với các phương thức phục vụ trực tiếp, Agribank đang mở rộng không gian giao dịch qua nền tảng số. Thông qua Agribank Plus, người dân có thể chuyển tiền, thanh toán, quản lý tài khoản và tiết kiệm bất cứ lúc nào — không bị giới hạn bởi giờ giao dịch hay khoảng cách địa lý.

Bước tiến đáng chú ý nhất: từ tháng 4/2026, Agribank triển khai toàn hệ thống sản phẩm cho vay có bảo đảm bằng số dư tiền gửi trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân trên Agribank Plus. Toàn bộ quy trình — từ đăng ký vay, ký hợp đồng đến giải ngân — được thực hiện trực tuyến, không cần đến quầy. Đây là minh chứng rõ nhất cho thấy số hóa tín dụng không còn là câu chuyện của tương lai.

Sự phát triển của kênh số không thay thế các kênh truyền thống mà tạo ra một hệ sinh thái phân tầng hợp lý: Tổ vay vốn và điểm lưu động đảm nhiệm những nhu cầu cần tư vấn, thẩm định và hỗ trợ trực tiếp; Agribank Plus phục vụ những giao dịch có thể số hóa, giúp người dân tiết kiệm thời gian và chủ động hơn trong quản lý tài chính cá nhân.

Các nền tảng ngân hàng số của Agribank mở thêm kênh tiếp cận dịch vụ tài chính, giúp khách hàng chủ động hơn trong giao dịch và quản lý tài chính.

Vốn nhỏ, thay đổi lớn — Và bài toán thu hẹp tín dụng đen

Nhìn từ góc độ kinh tế hộ, giá trị của một khoản vay vài chục triệu đồng không nằm ở con số tuyệt đối mà ở thời điểm và mục đích sử dụng. Khoản tiền mua thêm đàn lợn đúng lúc giá heo hơi tăng, hay nguồn vốn bổ sung kịp thời để nhập hàng trước dịp lễ Tết — những kịch bản tưởng bình thường nhưng có thể tạo ra chênh lệch thu nhập đáng kể cho cả hộ gia đình trong cả năm.

Còn một chiều tác động khác, ít được nhắc đến nhưng không kém quan trọng: khi tín dụng chính thức từ Agribank dễ tiếp cận hơn, khoảng trống mà tín dụng đen từng lấp đầy sẽ thu hẹp lại. Ở nông thôn, nhu cầu vốn thường phát sinh bất ngờ — một người thân ốm nặng, một mùa vụ mất trắng, một khoản chi phí cấp bách — và nếu ngân hàng không đến kịp, người cho vay nặng lãi sẽ đến trước. Đa dạng hóa kênh tiếp cận của Agribank, vì vậy, không đơn thuần là mở rộng thị phần mà là bảo vệ người dân khỏi những lựa chọn tài chính rủi ro và tốn kém hơn.

Từ 58.000 Tổ vay vốn đến 68 điểm giao dịch lưu động, từ hơn 910.000 thành viên đang vay vốn đến hàng triệu khách hàng sử dụng Agribank Plus — những con số đó không chỉ phản ánh quy mô hoạt động mà phản ánh một cam kết: không để người dân nông thôn đứng ngoài hệ thống tài chính chính thức chỉ vì khoảng cách địa lý, thủ tục phức tạp hay thiếu thông tin.