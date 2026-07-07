Agribank huy động 15.000 tỷ đồng qua trái phiếu, dư nợ lần đầu vượt 2 triệu tỷ đồng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2026 với tổng giá trị 15.000 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cấp 2, qua đó nâng cao năng lực tài chính và mở rộng khả năng cung ứng tín dụng cho nền kinh tế.

Theo phương án phát hành, Agribank dự kiến chào bán 150 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 15.000 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền và đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định hiện hành.

Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, áp dụng lãi suất thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng tại Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank, cộng biên độ 2%/năm. Nếu Agribank không thực hiện mua lại trước hạn, biên độ sẽ tăng lên 2,5%/năm trong 5 năm cuối của kỳ hạn trái phiếu.

Thời gian đăng ký mua và nộp tiền diễn ra từ ngày 10/7 đến 31/7/2026, với số lượng đăng ký tối thiểu là một trái phiếu.

Theo Agribank, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cấp 2 nhằm đáp ứng các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời tăng quy mô vốn hoạt động và mở rộng cho vay nền kinh tế, đặc biệt là các khoản tín dụng trung và dài hạn.

Đợt phát hành được triển khai trong bối cảnh Agribank tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động. Tính đến ngày 15/6/2026, tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng đạt hơn 2,3 triệu tỷ đồng, dư nợ cho vay nền kinh tế vượt 2 triệu tỷ đồng. Trong đó, dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt hơn 1,32 triệu tỷ đồng, chiếm 64,9% tổng dư nợ.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục được điều chỉnh theo hướng ưu tiên vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và những ngành đóng vai trò động lực tăng trưởng. Đồng thời, Agribank kiểm soát chặt tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nhằm nâng cao chất lượng tài sản và bảo đảm an toàn hoạt động.

Đối với công tác xử lý, thu hồi nợ xấu, ngân hàng cho biết đã hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu, qua đó duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,13%.