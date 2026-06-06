Nhịp sống miền Trung

Agribank khu vực miền Trung đồng hành cùng Chương trình “Thắp sáng những ước mơ”

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Trần Hậu
06/06/2026 16:55 GMT +7
Ngày 6/6, tại xã Trà My, thành phố Đà Nẵng, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng các đơn vị tài trợ đồng hành tổ chức Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần thứ 12 năm 2026.

Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã tham gia và đồng hành cùng Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần thứ 12 năm 2026 nhằm góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp sức cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ - Nước Oa, xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc Vân.

Trước khi diễn ra các hoạt động chính, đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ - Nước Oa, xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng. Hoạt động nhằm tưởng nhớ, tri ân những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Ngọc Vân.

Tham dự chương trình có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm. Chương trình thu hút gần 200 hộ gia đình và khoảng 800 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tham gia.

Tại chương trình, đại diện Agribank đã trao tặng 70 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ngọc Vân.

Về phía Agribank, đoàn công tác do ông Nguyễn Tiến Trường - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung dẫn đầu, cùng sự tham gia của Ban lãnh đạo, Công đoàn cơ sở và Đoàn Thanh niên đơn vị.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ngọc Vân.

Tại chương trình, đại diện Agribank đã trao tặng 70 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung cho biết: Là một trong những đơn vị đồng hành tích cực với chương trình trong nhiều năm qua, Agribank tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội và sự quan tâm đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.

Đại biểu tham gia chương trình chụp ảnh cùng với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trà My, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc Vân.

Những suất học bổng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và động lực để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Từ khi thành lập đến nay, bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh hiệu quả, Agribank luôn dành nguồn lực đáng kể cho các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong cộng đồng.

Việc đồng hành cùng Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” tiếp tục khẳng định cam kết của Agribank trong việc lan tỏa các giá trị nhân văn, chung tay vì sự phát triển toàn diện của trẻ em và tương lai bền vững của đất nước.

Nhiều suất quà ý nghĩa của Chương trình "Thắp sáng những ước mơ" được gửi đến các em xã Trà My. Ảnh: T.H.

"Thông qua những hoạt động thiết thực và ý nghĩa như thế này, Agribank không chỉ góp phần hiện thực hóa các mục tiêu an sinh xã hội mà còn tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của một ngân hàng thương mại nhà nước luôn đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng và xã hội...”, ông Trường nhấn mạnh.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã trao bằng khen và vinh danh cho các tập thể tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Ảnh: Ngọc Vân.

Ghi nhận những đóng góp thiết thực của các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành, UBND thành phố Đà Nẵng và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã trao bằng khen và vinh danh các tập thể tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

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