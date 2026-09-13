Agribank khu vực miền Trung lan tỏa yêu thương, tiếp sức cho tân sinh viên vượt khó

Tiếp sức những ước mơ vượt nghịch cảnh

Ngày 12/9/2026, Công đoàn cơ sở Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã đến thăm hỏi, động viên và trao tổng số tiền 10 triệu đồng cho 2 tân sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi em được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Chung tay tiếp sức tân sinh viên vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vững bước đến giảng đường” do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế phát động, đồng thời góp phần cụ thể hóa mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Nhà trường và Agribank khu vực miền Trung.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế tặng quà cho 2 em tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: N.V.

Hai tân sinh viên được tiếp sức lần này là Nguyễn Thị Như Ái, sinh viên ngành Marketing; Cao Ngọc Bảo Châu, sinh viên ngành Kinh doanh thương mại.

Đằng sau niềm vui khi trở thành tân sinh viên là những câu chuyện đầy nghị lực của hai cô gái trẻ.

Em Nguyễn Thị Như Ái mồ côi mẹ từ nhỏ, không biết mặt cha và hiện sống cùng người bà ngoại đã cao tuổi. Thiếu thốn tình cảm gia đình, điều kiện cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng Như Ái không để nghịch cảnh ngăn bước con đường học tập.

Với em, cánh cửa đại học không chỉ mở ra hành trình học tập mới mà còn là cơ hội để thay đổi cuộc sống, từng bước tự lập và trở thành chỗ dựa cho gia đình trong tương lai.

Quang cảnh buổi trao quà cho hai em tân sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.V.

Còn em Cao Ngọc Bảo Châu cũng bước vào giảng đường với một hoàn cảnh không kém phần éo le. Bảo Châu mất cha, trong khi mẹ mắc bệnh suy thận nặng, phải điều trị định kỳ. Những khó khăn về kinh tế và gánh nặng chăm sóc người thân không làm cô gái trẻ từ bỏ ước mơ học tập.

Hai hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: Nghị lực vượt khó và khát vọng vươn lên bằng tri thức.

Sự hỗ trợ của Agribank đến đúng thời điểm các em bắt đầu một hành trình mới, góp phần san sẻ những khoản chi phí học tập, sinh hoạt ban đầu và quan trọng hơn là mang đến sự động viên về tinh thần.

Lan tỏa tinh thần “Agribank - Ngân hàng vì cộng đồng”

Chia sẻ tại chương trình, ông Trần Hữu Trinh – Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung, Chủ tịch Công đoàn cơ sở cho biết, bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank luôn dành sự quan tâm và nguồn lực cho giáo dục, an sinh xã hội và chăm lo người nghèo.

Theo ông Trinh, việc hỗ trợ những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm của Agribank đối với cộng đồng.

Khoản hỗ trợ tuy không lớn về vật chất nhưng là sự sẻ chia đúng lúc, giúp các tân sinh viên giảm bớt một phần áp lực về chi phí học tập và sinh hoạt trong những ngày đầu bước vào môi trường đại học.

Niềm nui của hai em tân sinh viên khi được tiếp thêm động lực. Ảnh: N.V.

Quan trọng hơn, sự đồng hành này tiếp thêm niềm tin để các em yên tâm học tập, rèn luyện và theo đuổi những mục tiêu đã đặt ra.

Với Agribank, trách nhiệm với cộng đồng không chỉ được thể hiện qua những con số đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội mà còn nằm ở sự đồng hành với những hoàn cảnh cụ thể, những con người đang cần thêm một điểm tựa để bước tiếp.

Thay mặt Nhà trường, PGS. TS Phan Thanh Hoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia của Agribank dành cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

PGS. TS Phan Thanh Hoàn đánh giá cao những hoạt động thiết thực mà Agribank dành cho giáo dục và sinh viên, đồng thời bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường và Agribank khu vực miền Trung tiếp tục được phát huy, qua đó mở ra thêm nhiều chương trình ý nghĩa trong thời gian tới.

Sự đồng hành giữa nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng đang trở thành một nguồn lực quan trọng giúp những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học.

Với Nguyễn Thị Như Ái và Cao Ngọc Bảo Châu, hành trình phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách. Những khoản chi phí học tập, sinh hoạt; những lo toan về gia đình và cuộc sống vẫn hiện hữu.

Nhưng cùng với nghị lực của bản thân, các em đã có thêm một điểm tựa tinh thần từ sự quan tâm của cộng đồng.

Từ những hành động giản dị và thiết thực như vậy, tinh thần “Agribank - Ngân hàng vì cộng đồng” tiếp tục được lan tỏa, góp phần đưa những giá trị nhân văn đi vào đời sống.