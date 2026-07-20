Agribank miền Trung hướng "Về địa chỉ đỏ", lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"

Hành trình hướng “Về địa chỉ đỏ”

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), từ ngày 19/7-21/7, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã tổ chức hành trình "Về địa chỉ đỏ" tại tỉnh Quảng Trị - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu nhiều chiến công oanh liệt của dân tộc.

Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã tổ chức hành trình "Về địa chỉ đỏ" tại tỉnh Quảng Trị với chuỗi hoạt động tri ân ý nghĩa. Ảnh: N.V.

Trong hành trình tri ân, đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9, Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - nơi yên nghỉ của hàng vạn Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Mỗi nén hương được thắp lên không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã ngã xuống, mà còn nhắc nhở mỗi cán bộ Agribank hôm nay về trách nhiệm tiếp nối truyền thống yêu nước, cống hiến cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9, Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: N.V.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung cho biết, trong những ngày tháng 7 thiêng liêng, các đơn vị trong hệ thống Agribank trên cả nước đang đồng loạt triển khai nhiều hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng.

Theo ông Trường, đối với Agribank, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà luôn được hiện thực hóa bằng những hoạt động thiết thực, mang đậm ý nghĩa nhân văn và trách nhiệm với cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tưởng niệm, đoàn công tác còn trao 30 suất quà tới các nạn nhân chất độc da cam tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Đoàn dâng hương Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đặc khu Cồn Cỏ. Ảnh: T.H.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: T.H.

Những suất quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và lòng biết ơn của tập thể cán bộ, người lao động Agribank đối với những người đã chịu nhiều mất mát, đau thương do hậu quả chiến tranh để lại.

Điểm nhấn của hành trình là chuyến công tác tới Đặc khu Cồn Cỏ, nơi đoàn đã tổ chức lễ chào cờ tại Cột cờ Đặc khu, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống trên đảo.

Đoàn công tác đã trao 30 suất quà tới các nạn nhân chất độc da cam tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Đặc khu Cồn Cỏ không chỉ có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh mà còn là biểu tượng của tinh thần kiên cường, ý chí bám biển, giữ đảo của quân và dân Việt Nam.

Lan tỏa giá trị nhân văn vì cộng đồng

Ông Trần Xuân Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đặc khu Cồn Cỏ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Agribank đối với địa phương trong nhiều năm qua.

Theo ông Anh, thông qua các chương trình an sinh xã hội, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân, Agribank đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần cải thiện điều kiện dân sinh, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và tiếp thêm động lực để Cồn Cỏ phát triển bền vững, khẳng định vị thế của hòn đảo tiền tiêu trên biển.

Những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về đi lại, đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm và trao quà. Ảnh: T.H.

Ông Trần Hữu Trinh - Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung và đoàn công tác đã đến thăm gia đình bà Trần Thì Dừng (xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị), gia đình có 4 người con bị chất độc màu da cam. Ảnh: T.H.

Ông Anh cho biết, thời gian qua Đặc khu Cồn Cỏ đã quán triệt, triển khai hiệu quả các kết luận, nghị quyết của Trung ương và cấp trên, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Nhờ đó, địa phương từng bước tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống của cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân trên đảo.

Hiện nay, Đặc khu Cồn Cỏ có khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ và nhân dân sinh sống, trong đó khoảng 100 người dân với 24 hộ dân. Với diện tích tự nhiên khoảng 2,3 km², địa phương đang khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, du lịch và dịch vụ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Tiến Trường (thứ 4 từ trái sang) - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà tại Trường Mầm non - Tiểu học Hoa Phong Ba. Ảnh: T.H.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung cho biết, từ khi thành lập đến nay, Agribank luôn dành nguồn lực đáng kể cho công tác an sinh xã hội. Nguồn kinh phí được trích từ lợi nhuận, quỹ phúc lợi cùng sự đóng góp của cán bộ, người lao động nhằm chăm lo các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

"Mong muốn của Agribank là góp phần giúp các gia đình thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách và những hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế", ông Trường chia sẻ.

Những năm qua, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội ý nghĩa như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ thương binh, thân nhân liệt sĩ, giúp đỡ hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đơn vị cũng tích cực đồng hành cùng các địa phương xây dựng trường học, bệnh viện, nhà tình nghĩa, nhà ở cho hộ nghèo; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và ổn định cuộc sống sau bão lũ.

Đoàn đến thăm và tặng quà cho Tiểu đoàn hỗn hợp tại Đặc khu Cồn Cỏ. Ảnh: T.H.

"Hành trình 'Về địa chỉ đỏ' là hoạt động thường niên của Agribank, đây không chỉ là dịp để tri ân, trở về với cội nguồn lịch sử, mà còn là hoạt động giáo dục truyền thống sâu sắc, góp phần vun đắp lý tưởng, khơi dậy tinh thần 'Uống nước nhớ nguồn' trong mỗi cán bộ, người lao động Agribank. Qua đó, tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, gắn kết vì cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của Agribank nói riêng và đất nước nói chung...", ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung nhấn mạnh.

Hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" đã trở thành nét đẹp truyền thống xuyên suốt trong hành trình phát triển của Agribank. Thông qua những chương trình tri ân ý nghĩa, Agribank không chỉ thể hiện trách nhiệm của một ngân hàng thương mại chủ lực mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, bồi đắp truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", gắn kết cộng đồng và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước.