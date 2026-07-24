Agribank miền Trung tiếp nối hành trình tri ân, “Uống nước nhớ nguồn”

Trong 2 ngày 22/7-23/7/2026, đoàn công tác Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng, Nghĩa trang liệt sĩ Quân khu V, Đài tưởng niệm liệt sĩ Hòa Cầm và Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn (Đà Nẵng).

Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng, Nghĩa trang liệt sĩ Quân khu V, Đài tưởng niệm liệt sĩ Hòa Cầm và Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn (Đà Nẵng). Ảnh: T.H.

Tại các nghĩa trang, trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, các thành viên đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh; nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Tiến Trường (thứ 5 từ trái sang)- Bí thư Đảng ủy, Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung và đoàn công tác đã đến thăm Đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: T.H.

Ông Đặng Văn Hùng - Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung cho biết: Hàng năm, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, đơn vị đều xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tri ân nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của tập thể cán bộ, đoàn viên, người lao động Agribank.

Chuỗi hoạt động tri ân của Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung trong tháng Bảy tiếp tục khẳng định nét đẹp văn hóa “Uống nước nhớ nguồn” của Agribank. Ảnh: T.H.

“Năm nay, đơn vị đã đến dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng, Nghĩa trang liệt sĩ Quân khu V, Đài tưởng niệm liệt sĩ Hòa Cầm, Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn; đồng thời thắp hương tưởng nhớ Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Bồi, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngọ”, ông Hùng chia sẻ.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Năm (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) trò chuyện cùng các đoàn viên Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung. Ảnh: T.H.

Bên cạnh hoạt động dâng hương tại các địa chỉ đỏ, đoàn công tác Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung cũng tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Dịp này, đoàn đã trao quà đến hai Mẹ Việt Nam Anh hùng do đơn vị nhận phụng dưỡng là Mẹ Thái Thị Cơ và Mẹ Phan Thị Năm.

Những suất quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là tình cảm, sự tri ân của tập thể cán bộ, người lao động Agribank gửi đến các Mẹ, thể hiện sự quan tâm, chăm lo thường xuyên đối với những người đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Trần Hữu Trinh - Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung và đoàn công tác đã đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Năm. Ảnh: T.H.

Đoàn công tác cũng đến thăm hỏi, sẻ chia và động viên gia đình chị Nguyễn Thị Xuân Tuyến - cán bộ Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung có thân nhân là liệt sĩ. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, sự quan tâm của đơn vị đối với cán bộ, người lao động và gia đình có công với cách mạng.

Trước đó, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã tổ chức hành trình “Về địa chỉ đỏ” tại tỉnh Quảng Trị với chuỗi hoạt động tri ân ý nghĩa như dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi người có công với cách mạng và đồng hành cùng Đặc khu Cồn Cỏ.

Ông Trần Hữu Trinh - Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung và đoàn công tác đã đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Cơ. Ảnh: T.H.

Theo ông Hùng, từ khi thành lập đến nay, Agribank nói chung và Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung nói riêng luôn dành nguồn lực nhất định cho công tác an sinh xã hội. Nguồn lực được trích một phần từ lợi nhuận, Quỹ phúc lợi và phần lớn đến từ sự đóng góp của cán bộ, nhân viên, người lao động nhằm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội.

“Mong muốn của Agribank là góp phần giúp các gia đình thân nhân liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống tốt đẹp hơn”, ông Hùng nói.

Ông Đặng Văn Hùng (thứ 4 từ trái sang) - Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung và đoàn công tác đã đến thăm thăm hỏi gia đình chị Nguyễn Thị Xuân Tuyến - cán bộ Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung có thân nhân là liệt sĩ. Ảnh: N.V.

Những năm qua, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như chăm lo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ; hỗ trợ hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã trao 30 suất quà tới các nạn nhân chất độc da cam tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: T.H.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tri ân trong tháng Bảy, công tác an sinh xã hội đã trở thành một trong những hoạt động thường xuyên, được Agribank và các chi nhánh trong khu vực miền Trung quan tâm thực hiện.

Hàng năm, các chi nhánh Agribank thuộc khu vực miền Trung dành hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, tập trung vào nhiều lĩnh vực như hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trường học, bệnh viện, nhà ở; phòng chống dịch bệnh; chăm sóc gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Những suất quà yêu thương của Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung nhằm chia sẻ những khó khăn cho các hộ gia đình nạn nhân chất độc gia cam. Ảnh: N.V.

“Chuỗi hoạt động tri ân trong tháng Bảy là dịp để cán bộ, người lao động Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung bày tỏ lòng thành kính và sự biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với cách mạng và những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua những hoạt động thiết thực, nghĩa tình, Agribank tiếp tục thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với cộng đồng cho mỗi cán bộ, đoàn viên Agribank”, ông Đặng Văn Hùng - Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung cho hay.

Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung bày tỏ lòng thành kính và sự biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: N.V.

Từ những nén hương thành kính nơi nghĩa trang liệt sĩ đến những suất quà nghĩa tình gửi trao các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, chuỗi hoạt động tri ân của Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung trong tháng Bảy tiếp tục khẳng định nét đẹp văn hóa “Uống nước nhớ nguồn” của Agribank. Qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, nhắc nhớ thế hệ hôm nay về sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh và trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng trong hành trình xây dựng quê hương, đất nước.