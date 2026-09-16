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Agribank Quảng Ngãi lan tỏa yêu thương, đồng hành cùng học sinh đặc khu Lý Sơn

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Sông Trà
16/09/2026 18:23 GMT +7
Nhân dịp năm học mới, Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi đã phối hợp với Đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi tổ chức chương trình trao tặng 5 bộ máy tính cho Trường THPT Lý Sơn (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), tổng giá trị quà tặng là 75 triệu đồng, nhằm góp phần cải thiện điều kiện học tập và hỗ trợ học sinh tiếp cận công nghệ số.

Hoạt động nhằm hỗ trợ nhà trường nâng cao điều kiện dạy và học, đồng thời tạo thêm cơ hội để học sinh tiếp cận công nghệ, khai thác nguồn tri thức số và rèn luyện kỹ năng phục vụ học tập.

Ông Hà Hoài Nam (bên trái) - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi trao bản tượng trưng cho lãnh đạo Trường THPT Lý Sơn. Ảnh: T.H.

Phát biểu tại chương trình, ông Hà Hoài Nam - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số, máy tính không chỉ là thiết bị phục vụ học tập mà còn mở ra cơ hội để học sinh chủ động khám phá tri thức, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị hành trang cho tương lai.

“Món quà tuy không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm và mong muốn của Agribank được đồng hành cùng nhà trường, đồng hành cùng các em trên hành trình học tập và trưởng thành”, ông Nam chia sẻ.

Niềm vui của các em học sinh và lãnh đạo nhà trường khi được trao thêm cơ hội tiếp cận công nghệ số. Ảnh: T.H.

Ông Nam kỳ vọng những thiết bị được trao tặng sẽ được nhà trường sử dụng hiệu quả, góp phần hỗ trợ công tác giảng dạy và giúp học sinh Lý Sơn có thêm điều kiện tiếp cận công nghệ.

Chương trình trao tặng máy tính thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của Agribank, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi trong các hoạt động an sinh xã hội, hướng đến giáo dục và thế hệ trẻ.

Những bộ máy tính góp phần hỗ trợ công tác giảng dạy và giúp học sinh Lý Sơn có thêm điều kiện học tập tốt hơn. Ảnh: T.H.

Thông qua hoạt động này, Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi tiếp tục góp phần đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, hỗ trợ học sinh nâng cao năng lực học tập và từng bước thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số.

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