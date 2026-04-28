Agribank tăng trưởng tín dụng bền vững, hướng dòng tiền vào các lĩnh vực trọng tâm

Kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng

Báo cáo “Tâm điểm Ngành Ngân hàng 2026” của FiinRatings vừa công bố mới đây cho thấy ngành ngân hàng đang có sự hồi phục rõ nét. Theo đó, trong năm 2025, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đã tiếp tục vượt xa tăng trưởng GDP, đạt khoảng 19%, cao hơn mức mục tiêu “thông thường” 15% của Ngân hàng Nhà nước trong các năm trước.

Đặc biệt, báo cáo của FiinRatings cũng phân tích cơ cấu tín dụng năm 2025 duy trì ổn định với khoảng 54% cho doanh nghiệp và 46% cho bán lẻ.

Mới đây, phát biểu tại họp báo Thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý I/2026, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, đến ngày 31/3/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,18 triệu tỷ đồng, tăng 3,18% so với cuối năm 2025. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh rằng, các giải pháp tín dụng đối với ngành, lĩnh vực được triển khai tích cực, đồng bộ nhằm hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, góp phần hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Agribank luôn chú trọng tăng trưởng tín dụng bền vững, định hướng dòng tiền vào các lĩnh vực trọng tâm.

Một số lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ tín dụng trong nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá như: Nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ nền kinh tế ngành bán buôn, bán lẻ có quy mô dư nợ lớn nhất toàn hệ thống; ngành công nghiệp và xây dựng…

Về tăng trưởng tín dụng, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) nhấn mạnh định hướng tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà Nước (15%) là tương đối phù hợp. Vị này khẳng định, tăng trưởng tín dụng cao tạo điều kiện hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế. Trong bối cảnh nhiều biến động như hiện nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ giám sát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng và sẽ điều chỉnh tăng, giảm tăng trưởng tín dụng nếu cần.

Mới đây nhất, ngày 21/4, tại Kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng khẳng định, mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững như “hai cái cánh của một con chim” và có sự gắn bó rất chặt chẽ, tương hỗ lẫn nhau. Vì thế, Chính phủ tiếp tục xác định ổn định kinh tế vĩ mô là điều kiện tiên quyết, nền tảng để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, liên tục và ổn định.

Cũng theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, để đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng cao, ổn định, thực chất và bền vững, cùng với các giải pháp đang triển khai, không có con đường nào khác là phải đổi mới mô hình tăng trưởng và phải thực hiện hết sức mạnh mẽ, thay đổi căn bản cấu trúc của nền kinh tế, phải cải thiện thực chất đời sống của nhân dân và để nhân dân được thụ hưởng mọi thành quả của phát triển.

Agribank - ESG, chuyển đổi số và hướng dòng tiền “kiến tạo” cho các lĩnh vực trọng tâm

Đối với Agribank, tăng trưởng tín dụng một cách bền vững, an toàn, hiệu quả là một trong những đích đến “bất di bất dịch” để đi đến mục tiêu phát triển bền vững. Để đạt được mục tiêu này, ngân hàng đã đưa ra những chiến lược, lộ trình bài bản. Trong chiến lược đó, Agribank hướng đến việc phát triển khoa học công nghệ (chuyển đổi số), ESG và hướng dòng tiền “kiến tạo” cho các lĩnh vực trọng tâm. Tam nông vẫn là ưu tiên hàng đầu của Agribank, nhưng trong năm 2026, ngân hàng đã hướng đến một số lĩnh vực then chốt để thể hiện nỗ lực hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước cũng như sự đồng hành đối với khách hàng, doanh nghiệp.

Tam nông Nông nghiệp, nông dân, nông thôn được xem là dòng vốn xuyên suốt của Agribank trong gần 4 thập kỷ phát triển. Điều này được minh chứng cụ thể bằng những con số. Tính đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 64% tổng dư nợ cho vay của Agribank, tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng có quy mô và thị phần tín dụng “Tam nông” lớn nhất hệ thống.

Để tăng trưởng tín dụng bền vững thì thực hành Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) cũng là một trong những công cụ quan trọng đối với các doanh nghiệp nói chung, các tổ chức tín dụng nói riêng. Việc ESG đã được Agribank coi là một trong những “chân kiềng” quan trọng để phát triển dài hạn. Và mới đây, Agribank vừa được vinh danh trong Top 10 Ngân hàng ESG Việt Nam Xanh 2026 (ESG10 - 2026).

ESG10-2026 là danh hiệu uy tín do Viet Research phối hợp với Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính) công bố, ghi nhận những nỗ lực bài bản và nhất quán của ngân hàng trong hành trình phát triển bền vững. Cũng cần nói thêm, chương trình ESG10 được thực hiện nhằm xây dựng bộ tiêu chí đánh giá ESG tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam. Mục tiêu cốt lõi của chương trình là thúc đẩy các tổ chức tín dụng nâng cao năng lực thực hành bền vững, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu ngành phục vụ công tác hoạch định chính sách.

Có thể nói, trong nhiều năm trở lại đây, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ cũng là một mục tiêu quan trọng trong lộ trình “Ngân hàng số - Ngân hàng xanh - Ngân hàng vì cộng đồng”của Agribank. Quyết định số 620/QĐ-HĐTV-NHS năm 2022 của Hội đồng thành viên Agribank về Kế hoạch Chuyển đổi số tại Agribank đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được xem là văn bản chiến lược đặt nền móng cho toàn bộ lộ trình chuyển đổi số tại Agribank.

Cụ thể, với chương trình “Bình dân học vụ số”, Agribank đã tạo ra sự khác biệt nhờ thành công trong việc đưa công nghệ cao đến “tận tay” những người nông dân - tệp khách hàng vốn được coi là khó tiếp cận nhất với công nghệ. Trong năm 2025, Agribank tiếp tục triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tích hợp VNeID, chuẩn hóa dữ liệu cho hơn 10,2 triệu khách hàng cá nhân và 143.693 khách hàng tổ chức, phát triển tính năng định danh - xác thực điện tử. Cũng trong năm 2025, Agribank triển khai 41 chương trình đào tạo cho 97.769 lượt cán bộ về công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số, kỹ năng số, ứng dụng AI, kỹ năng chăm sóc khách hàng trong môi trường số, chuẩn hóa tác phong. Số lao động tự đào tạo tại đơn vị về lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số là 24.013 lượt người, góp phần thực hiện mục tiêu Chương trình “Bình dân học vụ số” về nâng cao tư duy và kỹ năng số.

Đặc biệt, để tăng trưởng tín dụng bền vững thì định hướng dòng tiền vào các lĩnh vực cho vay là vấn đề quan trọng. Và thực tế cho thấy, đối với dòng tín dụng, Agribank vẫn khẳng định vị thế số một của mình trong lĩnh vực Tam nông. Chưa dừng lại ở đó, Agribank còn là đối tác tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh được hưởng chính sách tín dụng linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng ngành nghề và địa bàn.

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết, Agribank chủ động định hướng dòng vốn tín dụng kiến tạo cho các lĩnh vực xanh, thân thiện với môi trường, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng xanh của quốc gia. Đến nay, dư nợ tín dụng xanh của Agribank đạt khoảng 28.000 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực như nông nghiệp sạch, lâm nghiệp bền vững, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn. Thực tế cho thấy, Agribank không chỉ cung cấp nguồn vốn mà còn đóng vai trò dẫn dắt, định hướng các chủ thể sản xuất chuyển đổi sang mô hình xanh, bền vững.

Đứng trước sự biến động của kinh tế thế giới và trong nước, Agribank luôn đưa ra “kim chỉ nam” trong hoạt động kinh doanh đó là tăng trưởng tín dụng bền vững, hiệu quả. Không chỉ bứt phá từ nội tại bằng thực thi ESG, chuyển đổi số, nguồn vốn của Agribank tập trung vào các lĩnh vực có khả năng kích thích nền kinh tế và rủi ro thấp. Đặc biệt, năm 2026, ngoài “bệ đỡ số một” của Tam nông, Agribank đã định hướng dòng tiền sang những lĩnh vực trọng tâm theo chủ trương của Chính phủ. Điều này cho thấy sứ mệnh quan trọng của Agribank trong việc góp phần cùng cả nước hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế 2 con số trong kỷ nguyên mới.