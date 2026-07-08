Agribank tiếp sức người người dân Đà Nẵng gây dựng thương hiệu nước mắm truyền thống, làm giàu từ biển

Agribank “bệ phóng” cho người dân phát triển kinh tế

Trò chuyện cùng PV Etime, anh Nguyễn Huệ cho biết: Sinh ra và lớn lên ở vùng biển gắn với làng nghề nước mắm truyền thống nổi tiếng xứ Quảng Đà, anh Huệ sớm bén duyên với nghề từ những ngày còn nhỏ khi theo cha mẹ làm nước mắm, mang từng chai nước mắm đi bán khắp nơi. Tình yêu với nghề nước mắm truyền thống đã thôi thúc anh quyết tâm nối nghiệp gia đình.

Có Agribank tiếp vốn, anh Nguyễn Huệ ở xã Thăng An, TP Đà Nẵng xây dựng được cơ sở sản xuất nước mắm và buôn bán các hải sản từ biển cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: T.H.

Năm 2006, khi bắt đầu khởi nghiệp, cơ sở sản xuất của anh chỉ ở quy mô nhỏ, trong khi nhu cầu đầu tư cho nhà xưởng, thùng chượp, nguyên liệu và thiết bị chế biến đòi hỏi nguồn vốn rất lớn.

"Lúc mới khởi nghiệp khó khăn nhất là vốn, rồi đến mặt bằng và áp lực cạnh tranh trên thị trường. Dù được cha mẹ truyền lại kinh nghiệm làm nghề nhưng tài sản chỉ còn vài chum, vại chượp làm kỷ niệm. Muốn phát triển sản xuất quy mô lớn thì gần như phải bắt đầu lại, đầu tư dây chuyền công nghệ, đòi hỏi kinh phí rất lớn", anh Huệ nhớ lại.

Ông Phạm Đức Dũng, Giám đốc Agribank Chi nhánh Thăng Bình - Quảng Nam. Ảnh: T.H.

Đúng thời điểm đó, nguồn vốn tín dụng từ Agribank đã trở thành "đòn bẩy" quan trọng, giúp anh mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Huệ Sen.

Theo anh Huệ, để tạo nên những chai nước mắm truyền thống chất lượng, mọi công đoạn đều phải thực hiện nghiêm ngặt. Cá cơm than tươi sau khi được đưa từ biển vào bờ sẽ được phân loại, ướp muối, cho vào thùng, chum, vại để gài nén, sau đó phơi nắng liên tục từ 8 tháng đến một năm mới tạo thành chượp.

Công đoạn rút nước mắm luôn được thực hiện vào ban đêm hoặc sáng sớm nhằm bảo đảm độ tinh khiết và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Vốn Agribank bệ phóng cho người dân làm giàu. Ảnh: T.H.

Chính nguồn nguyên liệu cá cơm than đặc trưng cùng điều kiện tự nhiên của vùng biển địa phương đã tạo nên hương vị riêng cho nước mắm Huệ Sen với mùi thơm đặc trưng, vị mặn mà, ngọt hậu, từng bước chinh phục người tiêu dùng.

Nhờ kiên trì giữ gìn chất lượng sản phẩm và từng bước xây dựng thương hiệu, quy mô sản xuất của cơ sở ngày càng được mở rộng.

"Hàng năm, cơ sở sản xuất nước mắm Huệ Sen bán ra thị trường khoảng 40.000-50.000 lít nước mắm, giá bán bình quân khoảng 40.000 đồng/lít tùy loại. Nhờ nghề làm nước mắm truyền thống, tôi nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn, xây dựng được nhà cửa khang trang", anh Huệ chia sẻ.

Hàng năm, cơ sở sản xuất nước mắm Huệ Sen bán ra thị trường khoảng 40.000-50.000 lít nước mắm. Ảnh: T.H.

Hiện cơ sở sản xuất nước mắm Huệ Sen tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động thường xuyên, cùng hàng chục lao động thời vụ với thu nhập bình quân từ 6-7 triệu đồng/người/tháng.

Dòng vốn Agribank tạo động lực mở rộng sản xuất, nâng tầm chuỗi giá trị hải sản

Không chỉ dừng lại ở nghề làm nước mắm truyền thống, từ nền tảng là sự đồng hành của nguồn vốn Agribank, anh Huệ tiếp tục mở rộng sang chế biến sâu các sản phẩm từ hải sản, trong đó có sản phẩm cá cơm tách xương, đồng thời đầu tư hoạt động thu mua, chế biến và kinh doanh nhiều mặt hàng hải sản.

Mỗi năm từ việc buôn bán kinh doanh các sản phẩm từ biển đem lại nguồn thu nhập cho anh Huệ gần 1 tỷ đồng. Ảnh: T.H.

Mỗi năm, cơ sở đưa ra thị trường khoảng 20.000 tấn hải sản các loại, góp phần tiêu thụ sản phẩm cho ngư dân địa phương và gia tăng giá trị chuỗi thủy sản vùng biển.

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, thời gian qua, Agribank tiếp tục đồng hành thông qua các khoản vay đầu tư nhà xưởng, máy móc, nguyên liệu và bổ sung vốn lưu động cho anh Huệ. Đến nay, tổng dư nợ của anh Huệ tại Agribank Chi nhánh Thăng Bình - Quảng Nam đạt gần 10 tỷ đồng.

Sản phẩm mắm cá cơm được thị trường ưa chuộng. Ảnh: T.H.

Ngoài sản xuất nước mắm, thì sản phẩm cá cơm tách xương đem lại nguồn kinh tế đáng kể cho gia đình anh Huệ. Ảnh: T.H.

"Vốn Agribank không chỉ giúp cơ sở vượt qua khó khăn về tài chính mà còn tạo điều kiện để chúng tôi mạnh dạn đầu tư sản xuất quy mô lớn, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ", anh Huệ cho biết.

Nhờ đó, mô hình sản xuất nước mắm kết hợp chế biến, kinh doanh hải sản Huệ Sen hiện mang lại thu nhập gần 1 tỷ đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm cho hàng chục lao động địa phương, góp phần thúc đẩy tiêu thụ hải sản của ngư dân và phát triển kinh tế vùng biển.

Mô hình kinh tế của anh Nguyễn Huệ ở xã Thăng An, TP Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Ông Phạm Đức Dũng, Giám đốc Agribank Chi nhánh Thăng Bình - Quảng Nam đánh giá: Mô hình kinh tế của anh Nguyễn Huệ (ở xã Thăng An, TP Đà Nẵng) là minh chứng sinh động cho hiệu quả nguồn vốn tín dụng Agribank trong lĩnh vực "tam nông".

Theo ông Dũng, Agribank không chỉ cung cấp nguồn vốn mà còn là người bạn đồng hành lâu dài với nông dân, ngư dân và các cơ sở sản xuất ở khu vực nông thôn, giúp người dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm và làm giàu ngay trên chính quê hương.

"Thông qua việc ưu tiên nguồn vốn cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng chủ lực đầu tư cho lĩnh vực 'tam nông', góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững và nâng cao đời sống người dân...", ông Dũng nhấn mạnh.