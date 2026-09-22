Nhịp sống miền Trung

Agribank trao yêu thương, mang Tết Trung thu đến với trẻ em vùng cao Đà Nẵng

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Trần Hậu
22/09/2026 09:32 GMT +7
Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung phối hợp với Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng tổ chức Chương trình Trung thu vùng cao, trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường Chơm, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng.

Theo đó, ngày 21/9, tại Trường liên cấp xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung phối hợp với Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình Trung thu vùng cao năm 2026.

Chương trình Trung thu vùng cao do Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung phối hợp với Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng tổ chức thực hiện. Ảnh: Ý Nhi.

Chương trình có sự tham dự của đại diện Công an TP Đà Nẵng, chính quyền xã Hùng Sơn, cán bộ, đoàn viên Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung cùng thầy cô giáo và học sinh tại điểm trường Chơm.

Những suất quà là tình cảm của cán bộ Công an TP Đà Nẵng và Agribank gửi đến các em học sinh. Ảnh: Ý Nhi.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Văn Lai – Phó Trưởng phòng Công tác chính trị Công an TP Đà Nẵng gửi lời chúc mừng Trung thu đến các em thiếu nhi, đồng thời động viên các em chăm ngoan, nỗ lực học tập, vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

Ông Đặng Văn Hùng – Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung trao quà Tết Trung thu cho các em học sinh. Ảnh: Ý Nhi.
Niềm vui của các em học sinh xã Hùng Sơn khi nhận được quà Tết Trung thu. Ảnh: Ý Nhi.

Tại chương trình, ông Đặng Văn Hùng – Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã trao tặng 300 suất quà, tổng trị giá 30 triệu đồng đến các em học sinh tại điểm trường Chơm.

Ông Đặng Văn Hùng (bên trái) – Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung trao tặng 300 suất quà Tết Trung thu. Ảnh: Ý Nhi.
Đại diện Phòng cảnh sát kinh tế - Công an thành phố đà Nẵng trao tặng bản tượng trưng. Ảnh: Ý Nhi.

Những suất quà Tết Trung thu không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, đoàn viên Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đối với học sinh tại địa bàn còn nhiều khó khăn vùng cao Hùng Sơn.

Những suất quà yêu thương, tiếp thêm động lực cho các em học sinh vùng cao nỗ lực học tập, vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Ý Nhi.
Các đoàn viên Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung trao quà cho các em học sinh vùng cao Hùng Sơn. Ảnh: Ý Nhi.

Thông qua Chương trình Trung thu vùng cao năm 2026, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội và chăm lo cho thế hệ trẻ. Hoạt động góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết và nghĩa tình của Agribank đến người dân, đặc biệt là các em thiếu nhi vùng cao.

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