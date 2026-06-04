Amway Việt Nam vừa bị phạt 410 triệu đồng vì nhiều vi phạm

Theo thông tin từ Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công Thương, qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Amway Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính tại số 410B-C-D Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TPHCM) với số tiền 410 triệu đồng về các hành vi vi phạm gồm: Không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp và bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định.

Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia xử phạt Amway Việt Nam hơn 400 triệu đồng

Quy định điều khoản không được phép quy định trong hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định.

Không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Cung cấp không chính xác hoặc cung cấp không đầy đủ cho người tiêu dùng các thông tin theo quy định khi thực hiện giao dịch từ xa theo quy định.

Cùng với đó, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia thông tin về việc xử phạt Công ty Cổ phần Y&B, là đơn vị phân phối độc quyền đối với các sản phẩm mang thương hiệu Cocoon Việt Nam, với số tiền 50 triệu đồng về hành vi không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Theo Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia, việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nêu trên góp phần tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh, phòng ngừa vi phạm và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.