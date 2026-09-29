Anh nông dân tình cờ nhặt được cục vàng lớn trên sông, 10.000 người lập tức đổ xô đến săn tìm “kho báu”

Theo NDTV, một cuộc “săn kho báu” đang diễn ra tại Cheporor, ngôi làng thuộc hạt West Pokot, Kenya, sau khi một nông dân phát hiện vàng tại khu vực lòng sông. Cơn sốt vàng bắt đầu từ một phát hiện tưởng như rất tình cờ.

Hàng nghìn người đổ xô tới một ngôi làng hẻo lánh ở Kenya tìm vàng sau phát hiện tình cờ của một người nông dân. Ảnh NDTV

Nông dân tình cờ tìm thấy… vàng trên sông

Manasse Lomachar, 33 tuổi, một người chăn dê tại địa phương tình cờ bắt gặp một nhóm phụ nữ lúi húi đãi vàng bên lòng sông. Anh quyết định tham gia cùng họ.

Không ngờ, Lomachar tìm thấy một cục vàng nặng khoảng 3 gram. Anh bán cục vàng này với giá 36.000 shilling Kenya, tương đương khoảng 7 triệu đồng.

“Đó là cách mọi người trong làng nhận ra có vàng ở khu vực này”, Lomachar kể với BBC.

Thông tin về phát hiện nhanh chóng lan rộng, kéo theo ngày càng nhiều người tìm đến Cheporor.

Giới chức địa phương ước tính, ở thời điểm cao trào, khoảng 10.000 người đã đổ về ngôi làng, trong đó có nhiều người đến từ các khu vực khác của Kenya và nước láng giềng Uganda.

Hàng nghìn người đổ xô đào vàng

Người dân địa phương vốn vẫn thường đãi vàng tại khu vực này. Tuy nhiên, họ hiếm khi tìm được lượng vàng đáng kể.

Lần này, mọi chuyện trở nên khác hẳn sau khi xuất hiện những phát hiện lớn hơn bình thường.

Samuel Kiarie, phó ủy viên hạt West Pokot, cho biết một nhóm thanh niên được cho là đã tìm thấy lượng vàng đáng kể. Ngày hôm sau, một phụ nữ tiếp tục phát hiện thêm vàng tại chính khu vực đó.

Những thông tin này càng khiến tin đồn về một nguồn vàng lớn ở lòng sông lan nhanh.

Với những người đang tìm kiếm cơ hội đổi đời, chỉ một lượng vàng nhỏ cũng có thể mang lại khoản thu nhập đáng kể.

Nhiều người nói với BBC rằng nếu tìm được vàng, họ có thể dùng số tiền kiếm được để trang trải cuộc sống và chăm lo cho gia đình.

“Kho báu” dưới lòng đất lớn đến đâu vẫn là dấu hỏi

Dù vàng đã được phát hiện, quy mô thực sự của nguồn vàng tại Cheporor vẫn chưa được xác định.

Giới chức cũng chưa thể khẳng định tất cả những thứ mà người dân tuyên bố tìm thấy thực sự là vàng.

Kiarie cho biết các thương nhân vàng quy mô nhỏ báo cáo với chính quyền rằng họ tiếp nhận trung bình khoảng 100 người mỗi ngày.

Trong khi người này đào bới, người khác đãi cát, cả ngôi làng dường như bị cuốn vào cuộc săn tìm kim loại quý.

Cơn sốt vàng thậm chí nhanh chóng tạo ra một thị trường mới. Theo giới chức, hơn 200 cơ sở kinh doanh bán đồ ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm đã mọc lên để phục vụ dòng người đổ về.

Cơn sốt vàng cũng kéo theo nhiều hệ lụy

Tuy nhiên, hàng nghìn người tập trung tại một ngôi làng nhỏ cũng tạo sức ép lớn lên cơ sở hạ tầng vốn hạn chế.

Nguồn nước và điều kiện vệ sinh đang trở thành những vấn đề đáng lo ngại khi dân số tại khu vực tăng vọt trong thời gian ngắn.

Hiện vẫn chưa rõ Cheporor thực sự đang nằm trên một mỏ vàng lớn hay chỉ là nơi xuất hiện những mạch vàng nhỏ.

Nhưng một phát hiện tình cờ của người nông dân đã đủ biến ngôi làng hẻo lánh thành điểm nóng của một trong những cơn sốt vàng bất ngờ nhất thời gian gần đây với hàng nghìn người đang ngày đêm đào bới, đãi cát bên lòng sông.