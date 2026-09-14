Áp lực lạm phát toàn cầu và các quyết định lãi suất chi phối thị trường tuần này ra sao?

Theo Báo cáo chiến lược thị trường tuần 14 - 18/9/2026, MBS Research cho rằng tâm điểm trước hết nằm ở cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong ngày 15 - 16/9, khi thị trường đang định giá xác suất tăng lãi suất ở mức khoảng 87%.

Tiếp đó là cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) trong ngày 18 - 19/9, cùng hoạt động cơ cấu danh mục trước thời điểm Việt Nam chính thức chuyển sang nhóm thị trường mới nổi của FTSE.

Các yếu tố này diễn ra trong bối cảnh thị trường trong nước còn phải theo dõi áp lực lạm phát, diễn biến lãi suất và dòng vốn ngoại. Với VN-Index, MBS xác định vùng 1.770 - 1.780 điểm là hỗ trợ ngắn hạn, trong khi vùng 1.680 - 1.700 điểm được đặt ra cho kịch bản thận trọng hơn.

Từ đó, MBS khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi hoặc mở thêm vị thế mới trong tuần có nhiều sự kiện. Nếu VN-Index không giữ được 1.790 điểm, mức độ thận trọng cần được nâng lên; trường hợp chỉ số xuống dưới 1.760 điểm, tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt có thể được đưa về mức 50/50.

Fed và BoJ vào tâm điểm

Trong các yếu tố quốc tế, cuộc họp chính sách của Fed được MBS đặt lên trước. Thị trường hiện định giá xác suất Fed nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 ở mức khoảng 87%, từ mức gần 70% trước đó.

Kỳ vọng này được hình thành sau khi Mỹ công bố thêm các dữ liệu lạm phát tháng 8. CPI tăng 0,4% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ. CPI lõi tăng 0,3% theo tháng, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo.

Bên cạnh Fed, MBS cũng lưu ý cuộc họp của BoJ trong ngày 18 - 19/9. Trong trường hợp ngân hàng trung ương này tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, diễn biến thanh khoản toàn cầu sẽ là yếu tố cần theo dõi, đặc biệt khi chính sách của Fed cũng có khả năng thay đổi trong cùng tuần.

Trước hai cuộc họp trên, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên 2,5%, mức cao nhất kể từ tháng 4/2025. Thị trường cũng đang phản ánh khả năng gần 100% ECB tiếp tục nâng thêm 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm.

Diễn biến của giá năng lượng cũng được MBS đưa vào nhóm yếu tố cần quan sát. Giá dầu ở vùng cao có thể tiếp tục tác động đến triển vọng lạm phát, qua đó ảnh hưởng đến quyết định chính sách của các ngân hàng trung ương.

Trong nước theo dõi lạm phát và mặt bằng lãi suất

Đối với thị trường Việt Nam, MBS cho rằng áp lực lạm phát trong những tháng cuối năm là một trong những yếu tố cần theo dõi.

Bộ Tài chính đã cập nhật ba kịch bản CPI bình quân năm 2026 lần lượt ở mức 4,5%, 5% và 5,5%. Ngân hàng Nhà nước dự báo lạm phát bình quân cả năm trong khoảng 4,5 - 5,5%, trong khi các tổ chức quốc tế đưa ra mức dự báo từ 3,8% đến 5,2%.

Ở hệ thống ngân hàng, khoảng cách giữa huy động vốn và tín dụng đã có sự thay đổi. Tính đến ngày 22/8, huy động vốn bằng VND tăng 8,77% so với đầu năm, vượt mức tăng 8,38% của dư nợ tín dụng. Trước đó, tại cuối tháng 7, huy động mới tăng 5,75%, thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng tín dụng.

Mặt bằng lãi suất huy động thực tế, tuy nhiên, vẫn ở mức cao tại một số ngân hàng. Theo MBS, một số ngân hàng thương mại cổ phần đang áp dụng lãi suất ưu đãi 8,5 - 9,4%/năm đối với tiền gửi trực tuyến hoặc phát hành chứng chỉ tiền gửi với mức lãi suất 8 - 9%/năm.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất ở các kỳ hạn ngắn đã hạ nhiệt. Lãi suất qua đêm kết thúc tuần gần nhất ở mức 3,5%, thấp hơn 68 điểm cơ bản so với tuần trước. Các kỳ hạn một tuần và một tháng giảm lần lượt 60 và 48 điểm cơ bản, dao động trong khoảng 4,1 - 5,9%. Ngược lại, lãi suất kỳ hạn 6 tháng tăng 43 điểm cơ bản lên 8,2%.

Với tỷ giá, đồng USD trên thị trường liên ngân hàng ở mức 25.920 đồng/USD vào cuối tuần gần nhất, thấp hơn 1,3% so với đầu năm. Tỷ giá trung tâm ở mức 25.596 đồng/USD, còn tỷ giá trên thị trường tự do khoảng 25.765 đồng/USD.

Thị trường bước vào giai đoạn cơ cấu trước nâng hạng

Bên cạnh các yếu tố tiền tệ, MBS Research dành sự chú ý cho hoạt động của dòng vốn ngoại trước thời điểm Việt Nam chính thức được FTSE chuyển từ nhóm thị trường cận biên lên thị trường mới nổi vào ngày 21/9.

Theo MBS, tác động của nâng hạng trong ngắn hạn cần được xem xét cùng quá trình chuyển dịch giữa hai nhóm quỹ. Các ETF mô phỏng chỉ số Frontier Markets sẽ phải tất toán danh mục cổ phiếu Việt Nam trước ngày nâng hạng. Trong khi đó, dòng vốn từ các quỹ Emerging Markets không được giải ngân toàn bộ ngay trong một lần.

MBS mô tả quá trình này theo cơ chế “bán một lần, mua nhiều đợt”. Cụ thể, các quỹ Emerging Markets dự kiến giải ngân đợt đầu với tỷ trọng khoảng 10% trong năm 2026, còn ba đợt tiếp theo diễn ra trong năm 2027.

Như vậy, thời điểm rút vốn của các quỹ Frontier Markets và thời điểm giải ngân của các quỹ Emerging Markets có sự khác biệt. Đây cũng là yếu tố được MBS đưa vào đánh giá dòng tiền trong giai đoạn chuyển tiếp.

Theo danh sách được MBS thống kê, FTSE Global All-Cap có 27 cổ phiếu Việt Nam, gồm nhiều mã ngân hàng, bất động sản, chứng khoán và doanh nghiệp vốn hóa lớn như STB, MSB, SSB, VIC, HDB, VHM, VNM, HPG, VCB, VPB, BID, FPT, SSI, SHB, VRE, VND, VCI, GEX và VIX.

Nhà đầu tư nên theo dõi từng cổ phiếu thay vì chỉ nhìn VN-Index

Về diễn biến thị trường, MBS lưu ý VN-Index và nhiều nhóm cổ phiếu đang có sự lệch pha.

Theo nhóm phân tích, VN-Index vẫn nằm trên vùng “đáy 2” quanh 1.730 điểm. Tuy nhiên, nếu loại trừ ảnh hưởng của nhóm Vingroup, một số nhóm như chứng khoán, bán lẻ, bảo hiểm, logistics, bất động sản khu công nghiệp và đầu tư công đã xuyên qua vùng hỗ trợ tương ứng.

Do đó, MBS cho rằng nhà đầu tư nên căn cứ vào vị thế của từng cổ phiếu trong danh mục thay vì chỉ dựa vào diễn biến của VN-Index.

Về các mốc kỹ thuật, vùng 1.770 - 1.780 điểm được MBS xác định là hỗ trợ ngắn hạn của chỉ số. Trong kịch bản thận trọng hơn, vùng 1.680 - 1.700 điểm là khu vực hỗ trợ tiếp theo.

Chiến lược được MBS đưa ra cho tuần 14 - 18/9 là không mua đuổi hoặc mở thêm vị thế mới khi thị trường đang bước vào tuần có nhiều sự kiện. Trường hợp VN-Index không giữ được mốc 1.790 điểm, nhà đầu tư cần nâng mức độ thận trọng; nếu chỉ số giảm xuống dưới 1.760 điểm, tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt có thể được đưa về mức 50/50.