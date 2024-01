Apax Leaders của Shark Thủy 'dẫn đầu' danh sách nợ bảo hiểm xã hội với số tiền hơn 56 tỷ đồng

Theo danh sách của Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội, tính đến hết 31/12/2023, Apax Leaders vẫn là doanh nghiệp nợ bảo hiểm nhiều nhất trên địa bàn TP. Hà Nội với số tiền 56,32 tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội mới đây công bố danh sách đơn vị sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... từ 1 tháng trở lên trên địa bàn TP. Hà Nội tháng 12/2023. Số liệu được tính hết ngày 31/12/2023 theo C12-TS lấy ngày 5/1/2024.

Theo danh sách công bố của Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội, có tổng cộng 24.710 doanh nghiệp trên địa bàn chậm đóng bảo hiểm các loại từ 1 tháng trở lên.

Đứng đầu danh sách là CTCP Anh ngữ Apax (Apax Leaders) của Shark Thủy với tổng số tiền chậm bảo hiểm là hơn 56,32 tỷ đồng. Đáng chú ý, tính đến hết năm 2023, Apax Leaders đã chậm đóng các loại bảo hiểm tới 46 tháng.

Ngay sau Apax Leaders là CTCP LILAMA3 đang nợ 107 tháng với tổng số tiền hơn 44 tỷ đồng.

Vị trí thứ ba là Công ty TNHH May mặc XK VIT Garment chậm 42 tháng với số tiền 36,2 tỷ đồng. Ở vị trí tiếp theo là CTCP Cầu 12 chậm 80 tháng với số tiền 29,6 tỷ đồng.

Xếp thứ 5 trong danh sách là chi nhánh CTCP ô tô Xuân Kiên VINAXUKI - NM SX ô tô số 1, Mê Linh, HN nợ 138 tháng với số tiền gần 24,6 tỷ đồng.

Trong nhóm doanh nghiệp nợ bảo hiểm dưới 10 tỷ đồng, doanh nghiệp nổi bật là Tập đoàn FLC đang nợ 18 tháng với tổng số tiền 7,5 tỷ đồng; CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup - doanh nghiệp khác của Shark Thủy nợ 42 tháng với số tiền 3,7 tỷ đồng...

Cổ phiếu IBC của Apax Holdings 'chào sàn' UPCoM, ngày “ra mắt” cũng là ngày bị đình chỉ



Sau khi rời sàn HoSE do bị hủy niêm yết, cổ phiếu IBC của CTCP Đầu tư Apax Holdings sẽ chính thức giao dịch trên sàn chứng UPCoM. Nhưng theo thông tin công bố từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày giao dịch đầu tiên 15/12/2023 cũng là ngày IBC bắt đầu bị đình chỉ giao dịch.

Ngày 8/12/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về ngày giao dịch đầu tiên 15/12 đối với gần 83,2 triệu cp IBC của CTCP Đầu tư Apax Holdings.

Đáng nói, cùng ngày 8/12, HNX ra thông báo sẽ đưa cổ phiếu IBC vào diện đình chỉ giao dịch trên UPCoM kể từ ngày 15/12/2023, vì Công ty thuộc diện bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin; thuộc trường hợp cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch theo quy định pháp luật. Như vậy, sau khi xuống UPCoM do bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE, cổ phiếu IBC lại bị đưa vào diện đình chỉ.

Trước đó, HoSE đã thông báo hủy niêm yết cổ phiếu IBC từ ngày 6/12 với lý do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Trước khi bị hủy niêm yết, cổ phiếu IBC nằm trong 3diện theo dõi vi phạm, bao gồm: đình chỉ giao dịch do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch; cổ phiếu bị kiểm soát do chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2023 quá 30 ngày so với thời gian quy định; bị cảnh báo do tổ chức niêm yết chưa họp ĐHĐCĐ thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.