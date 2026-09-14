Bắc Ninh đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội khi quy mô dân số và lao động tăng

Nhu cầu nhà ở xã hội tăng theo quy mô dân số

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP Bắc Ninh tăng 10,56%, quy mô kinh tế đạt hơn 273.410 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư quy đổi đạt trên 9,86 tỷ USD. Cùng với sự mở rộng của các khu công nghiệp, dân số toàn tỉnh hiện gần 4 triệu người, với hơn 1 triệu lao động.

Tại lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội Soul Center Vân Trung (phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh), ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, cho biết tổng mức đầu tư các dự án cấp mới thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh đến nay đạt gần 22 tỷ USD. Theo ông Thịnh, đây là mức vốn lớn và nếu tiến độ thu hút đầu tư thuận lợi, tổng vốn có thể vượt 30 tỷ USD vào cuối năm.

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: VK.

Bắc Ninh đang là một trong những địa bàn tập trung hoạt động sản xuất điện tử và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự phát triển của các khu công nghiệp kéo theo nhu cầu về chỗ ở đối với công nhân, kỹ sư, chuyên gia và người lao động có gia đình.



Theo kế hoạch, đến năm 2030, Bắc Ninh đặt mục tiêu phát triển khoảng 135.000 căn nhà ở xã hội. Tính đến cuối tháng 4/2026, khoảng 24.000 căn thuộc 31 dự án đã cơ bản hoàn thành, tương đương gần 18% mục tiêu đề ra. Trên toàn tỉnh còn 102 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 117.000 căn. Trong số này, khoảng 94.000 căn thuộc 71 dự án đang tiếp tục được triển khai đầu tư.

Các số liệu cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội đang được bổ sung với quy mô lớn. Tuy nhiên, cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, vấn đề đặt ra là bảo đảm khả năng tiếp cận nhà ở, chất lượng công trình và tiến độ triển khai các dự án.

Về nguồn vốn, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị các ngân hàng thương mại quan tâm, tập trung hơn đến việc hỗ trợ các dự án nhà ở xã hội, do đây là chính sách an sinh phục vụ cho người dân. Dự kiến trong tháng 9-10, tỉnh sẽ tổ chức đối thoại với các ngân hàng để trao đổi về việc hỗ trợ tín dụng cho các dự án.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị các ngân hàng thương mại tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, đồng thời khuyến nghị các chủ đầu tư chủ động huy động vốn từ nhiều ngân hàng, kết hợp với nguồn hỗ trợ từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhằm bảo đảm nguồn lực thực hiện dự án.

Soul Center Vân Trung cung cấp hơn 3.200 căn hộ

Đối với Soul Center Vân Trung, ông Phạm Văn Thịnh cho biết dự án đã trải qua thời gian nghiên cứu và hoàn thiện các thủ tục trong nhiều năm. Sau khi chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị HMS (HMS Invest) tham gia, dự án được triển khai thuận lợi hơn, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và người dân trong công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án nằm trong khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp và được kết nối với một số tuyến giao thông quan trọng như Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt kéo dài và tuyến Vành đai 4. Hệ thống hạ tầng này được kỳ vọng hỗ trợ kết nối giữa khu nhà ở với các khu vực sản xuất, dịch vụ và đô thị lân cận.

Nhu cầu nhà ở tại tỉnh Bắc Ninh đang có đà năng do quy mô dân số, người lao động mở rộng. Ảnh minh họa HMS.

Tại lễ khởi công, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư kiểm soát chất lượng công trình, chú trọng ứng dụng khoa học - công nghệ trong quá trình xây dựng và vận hành. Một số yêu cầu được đặt ra gồm nghiên cứu giải pháp cách âm giữa các tầng, hệ thống thoát nước, công nghệ làm mát nhằm tiết giảm điện năng và các giải pháp bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu việc kinh doanh, bán nhà ở xã hội phải thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Theo thông tin công bố, Soul Center Vân Trung được xây dựng trên diện tích khoảng 4,52 ha, gồm 4 tòa nhà cao 18 tầng và 1 tầng hầm, với tổng cộng 3.228 căn hộ. Dự án được quy hoạch các hạng mục nhà ở, cảnh quan và tiện ích trong cùng một tổng thể.

Việc bổ sung nguồn cung từ các dự án như Soul Center Vân Trung được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng tại Bắc Ninh, trong bối cảnh địa phương tiếp tục mở rộng các khu công nghiệp và thu hút thêm nguồn vốn đầu tư.

Về địa lý, vị trí trực diện Quốc lộ 1A, thuận tiện kết nối tới trung tâm Bắc Ninh, Hà Nội, sân bay Gia Bình, sân bay Nội Bài và các vùng kinh tế trọng điểm.

Xung quanh Soul Center Vân Trung có mạng lưới 4 khu công nghiệp lớn: chỉ khoảng 50m tới KCN Quang Châu, 1km tới KCN Đình Trám, 1km tới KCN Vân Trung và 3km tới KCN Việt Hàn. Khoảng cách ngắn giữa nơi ở và nơi làm việc tạo điều kiện thuận lợi để hình thành một cộng đồng cư dân ổn định, gắn bó lâu dài.