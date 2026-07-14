Bài học đắt giá của Bảo hiểm DBV sau quảng cáo 'Top 1 bảo hiểm xe cơ giới'

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử phạt CTCP Tập đoàn Bảo hiểm DBV số tiền 200 triệu đồng do cung cấp thông tin gây nhầm lẫn về doanh nghiệp nhằm thu hút khách hàng.

Theo kết luận của cơ quan này, các thông điệp "Top 1 Bảo hiểm xe cơ giới" và "Bảo hiểm xe cơ giới số 1 Việt Nam" mà DBV sử dụng chưa có căn cứ chính xác, có khả năng gây nhầm lẫn cho khách hàng về vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

Bên cạnh mức phạt tiền, DBV còn bị buộc cải chính công khai các thông tin gây nhầm lẫn trên website và fanpage Facebook chính thức của doanh nghiệp.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, đến nay DBV đã chấp hành quyết định xử phạt, hoàn tất việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước và thực hiện đăng tải thông tin cải chính trên website cùng fanpage Facebook theo quy định.

Phản hồi trên fanpage chính thức, DBV cho biết doanh nghiệp đã cập nhật và bổ sung cơ sở xác định cho thông điệp "Số 1 về bảo hiểm xe cơ giới". Theo doanh nghiệp, thông điệp này được xây dựng dựa trên số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, ghi nhận DBV dẫn đầu thị trường về doanh thu bảo hiểm xe cơ giới từ năm 2024.

Ảnh chụp màn hình trang web của DBV ngày 14/7.

Tuy nhiên, doanh nghiệp thừa nhận thông điệp quảng bá không nêu rõ tiêu chí xác định là doanh thu bảo hiểm xe cơ giới lớn nhất, đồng thời không dẫn nguồn số liệu để chứng minh. Theo DBV, điều này có thể khiến khách hàng hiểu theo phạm vi rộng hơn so với ý nghĩa mà doanh nghiệp muốn truyền tải.

Việc bổ sung nguồn dữ liệu nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn căn cứ của thông điệp, đồng thời khẳng định cam kết minh bạch và chính xác trong hoạt động truyền thông.

Cập nhật chiều 14/7, trên website của doanh nghiệp, doanh nghiệp vẫn đang giới thiệu "Top 1 Bảo hiểm xe cơ giới tại Việt Nam"

Ảnh chụp màn hình website doanh nghiệp chiều 14/7.

So quy mô doanh thu các "ông lớn" bảo hiểm phi nhân thọ

Quyết định xử phạt của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia không đánh giá DBV có hay không dẫn đầu về doanh thu bảo hiểm xe cơ giới, mà xác định doanh nghiệp đã sử dụng thông điệp quảng bá có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng khi không nêu rõ tiêu chí và căn cứ xác định.

Sau quyết định này, quy mô hoạt động của DBV trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ cũng thu hút sự quan tâm.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, nếu xét doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm - chỉ tiêu phản ánh quy mô hoạt động bảo hiểm của doanh nghiệp thì PVI Insurance và Bảo hiểm Bảo Việt vẫn là hai doanh nghiệp dẫn đầu thị trường với doanh thu lần lượt khoảng 4.700 tỷ đồng và 3.300 tỷ đồng.

Nhóm tiếp theo gồm DBV, BIC, MIC, PJICO, PTI và BSH. Trong đó, DBV đạt khoảng 1.475 tỷ đồng; BIC đạt khoảng 1.137 tỷ đồng; MIC đạt khoảng 1.018 tỷ đồng; PJICO đạt khoảng 996 tỷ đồng; PTI đạt khoảng 899 tỷ đồng và BSH đạt khoảng 486 tỷ đồng.

Khác với doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm, doanh thu của từng nghiệp vụ bảo hiểm không được tất cả doanh nghiệp thuyết minh trong báo cáo tài chính.

Qua rà soát báo cáo quý I/2026, chỉ có DBV, PJICO và MIC công bố phí bảo hiểm gốc của nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới. Trong đó, DBV ghi nhận khoảng 992 tỷ đồng, PJICO đạt khoảng 423 tỷ đồng và MIC đạt gần 368 tỷ đồng.

Đối với PVI Insurance, Bảo hiểm Bảo Việt, BIC, PTI và BSH, các doanh nghiệp không công bố doanh thu theo từng nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới trong báo cáo tài chính quý I/2026.

DBV là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tiền thân là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI), được thành lập năm 2008 với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Năm 2024, doanh nghiệp bảo hiểm DBI (Hàn Quốc) trở thành cổ đông chiến lược khi sở hữu 75% cổ phần VNI. Đến tháng 5/2025, sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận, doanh nghiệp chính thức đổi tên thành Tập đoàn Bảo hiểm DBV.

